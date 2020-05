Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Snellmanin Lihajalostus aloittaa uuden pakkasvaraston rakentamisen Pietarsaareen. Investoinnin arvo on noin 4 miljoonaa euroa ja varasto valmistuu ensi keväänä.

Uuden varaston myötä varastointikuljetukset ympäri Suomea vähenevät merkittävästi, Snellman kertoo tiedotteessaan.

Uusi varasto sijaitsee suoraan tehtaan yhteydessä. Samalla sisäinen logistiikka ja työturvallisuus paranevat huomattavasti.

– Pakkasvaraston toteutuminen juuri nyt on iso strateginen investointi. Meillä on edessämme hankinnan kannalta ennätysvuosi ja tulemme käsittelemään historiallisen suuria volyymejä. Vaikka tuorelihaketjussa pakastamista pyritään välttämään, on toimiva pakkasprosessi elintärkeä osa tulevan ja lähtevän tavaran toimivaa hallinnointia. Pakkasta tarvitaan tasoittamaan vaihteluja esimerkiksi kausien ja kampanjoiden välillä, kertoo Snellmanin Lihajalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman.

Tällä hetkellä Snellmanin pakkasvarastossa Pietarsaaressa säilytetään vain vientiin menevää tavaraa. Kaikki muu on sijoitettuna varastoihin ympäri Suomea.

Pakastetavaran kuljettaminen ympäri Suomea ei ole kuitenkaan kestävä ratkaisu, Snellmanilta kerrotaan.

Uusi pakkasvarasto mahdollistaa raaka-aineiden laajan kotiuttamisen. Snellmanin oma pakkasvarasto kasvaa tämän päivän 1 200 paikasta 4500 paikkaan.

Uudessa pakkasvarastossa hyödynnetään liikkuvia kuormalavahyllyjä, joissa ainoastaan tarvittava osa hyllystöä on auki vuorollaan. Näin lattiapinta-alaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Samalla tehtaasta vapautuu 600 neliötä tilaa tuotantokäyttöön.

Rakennustyöt vaikuttavat laajasti tehdasalueen liikenteeseen. Rakennusalueella sijaitseva pysäköintialue poistuu käytöstä ja teurasautot siirtyvät käyttämään vaihtoehtoista reittiä.