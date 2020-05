Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koulukin päättyy tänä vuonna poikkeusoloissa – Valmistuville nuorille juhlapäivä on merkityksellinen

Tänä vuonna kesälomalle jäävät lapset ja nuoret päättävät kevätkauden poikkeuksellisissa oloissa. Juhlajärjestelyt ovat tyystin toisenlaiset kuin ikinä ennen, mutta lomaa ja vapautta kaivataan varmasti ihan entiseen malliin.

Koronakevät on ollut raskas ja pitkä lapsille ja aikuisille. Etäkoulu on asettanut omat vaatimuksensa, ja osalle etänä opiskeleminen on sopinut paremmin kuin joillekin. Myös vanhemmat ovat olleet tiukilla, kun yhtäkkiä on pitänyt hoitaa omat työt, kotiasiat ja auttaa lasten koulutöissä eri tavalla kuin aikaisemmin. Tai ainakin moni vanhempi on ottanut paljon vastuuta koulumenestyksestä.

Ne nuoret, jotka valmistuvat ammattiin, tulevat uusina ammattilaisina tilanteeseen, jollaista muistellaan vielä kauan. Työllisyysnäkymät ovat kovin toisenlaiset kuin Keskipohjanmaan levikkialueella vuosi sitten. Talouden epävarmuus vaikuttaa työnantajiin, yrityksiin ja työnhakijoihin. Oma suosikkiala saattaa olla nyt tilanteessa, josta ei ollut mitään tietoa vielä viime helmikuussa, jolloin talouden näkyvät olivat paljon toiveikkaammat kuin tällä hetkellä.

Perjantaina vietetään monessa kodissa pienessä piirissä ammattiin valmistuvan nuoren ja joissakin tapauksissa aikuistenkin valmistujaisjuhlaa. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa pidettävät virtuaaliset juhlat ovat ihan uusi kokemus kaikille. Virtuaalijuhlassa on juhlapuheita, musiikkia ja opiskelijan puhe. On hienoa, että oppilaitos haluaa juhlistaa tärkeätä päivää poikkeusjärjestelyin.

Ammattiopiston juhlaan sisältyy sekin erikoisuus, että virtuaalijuhlan toteuttavat teknisesti opiston media-alan opettajat ja opiskelijat, joista kaksi suorittaa lähetyksen aikana myös omat opintoihin liittyvät näyttökokeensa.

Lauantaina juhlitaan puolestaan ylioppilaita. Oppilaitoksissa juhlinnassa noudatetaan Kuntaliiton suosituksia ja valtioneuvoston kokoontumisrajoituksia, joten todistukset lähetetään postitse. Ylioppilaita muistetaan erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi Kokkolassa suomalainen lukio tarjoaa lukuvuoden päätöspäivänä toimipaikkakohtaisen YouTuben välityksellä välitettävän tervehdyksen. Vastaavia ideoita toteutetaan muissakin oppilaitoksissa.

Koulujen päättyminen ja valmistuminen ovat juhlan arvoisia hetkiä. Tänä vuonna juhlintaa rajoittaa pandemia ja sen seurauksena tehdyt toimet. Nuorten ja heidän läheistensä elämässä ammattiin tai ylioppilaaksi valmistuminen on suuri asia ja lähtölaukaus elämään. Tärkeän hetken merkityksellisyys ei pienene poikkeuksellisen kevään vuoksi.

