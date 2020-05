Amazonin sademetsän tuhoaminen uhkaa kiihtyä Brasiliassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Brasilian sademetsäalueilla tehdyt tutkimukset kertovat Amazonin sademetsien tuhoutuneen pahasti presidentti Jair Bolsonaron kaudella. Tutkimukset julkaistiin sen jälkeen kun julki oli tullut video, jossa ympäristöministeri kehotti vähentämään sademetsien suojelua kun kansakunnan huomio oli kiinnittynyt koronavirukseen.

Asiasta kertovat brittilehdet Guardian ja Daily Mail.

Yhden tutkimuksen mukaan Brasiliasta hävisi viime vuonna 12 000 neliökilometriä sademetsää. Tutkimus kertoi myös, mitkä tahot olivat metsätuhon takana. Toinen tutkimus kertoi Itä-Brasilian sademetsien tuhoutumisen lisääntyneen 27 prosentilla.

Tutkimukset julkaistiin sen jälkeen kun ympäristöministeri Ricardo Salles oli kehottanut hallitusta hyödyntämään koronaviruspandemian suojaa heikentääkseen edelleen jo nyt hauraita ympäristönsuojelulakeja.

Amazonin metsätuho ja -palot ovat edenneet huolestuttavasti sen jälkeen kun Bolsonaro nousi presidentiksi tammikuussa 2019. Hän uhkasi lopettaa ympäristönsuojelutoimistojen "sakkoteollisuuden" ja lähteä hyödyntämään sademetsäalueita taloudellisesti.

– Meidän pitää käyttää hyväksi hiljaista hetkeä lehdistön uutisoinnissa koska ne puhuvat vain covidista, sanoi Salles ministerien tapaamisessa huhtikuussa Guardianin mukaan.

Video kokouksesta julkistettiin viime perjantaina. Ministeri vaati "muuttamaan kaikki säännöt ja yksinkertaistamaan normeja".

Ympäristönsuojelijat ovat varoittaneet, että juuri tätä hallitus on tehnyt.

– Hallituksen tavoite on heikentää toimintatapoja ja lisätä metsien tuhoa, sanoi Mariana Mota Brasilian Greenpeacesta.

– Metsätuhojen numerot eivät valehtele.

Bolsonaron hallitus yrittää hyväksyttää lain, joka sallii sademetsäalueita laittomasti vallanneiden maanviljelijöiden muuttaa haltuunottonsa lailliseksi. Ympäristönsuojelijat ovat nimenneet lakiehdotuksen "maananastajien laiksi".

MapBiomas-yhteenliittymän tutkimuksen mukaan sademetsien tuhoista 7 700 neliökilometriä syntyi Amazonin alueella. Yli kolme neljäsosaa tuhosta tapahtui maa-alueilla, jotka brasilialaiset maanviljelijät olivat rekisteröineet itselleen. 99 prosenttia metsätuhosta tapahtui laittomasti.

Viime vuonna Amazonin tuhoutuminen oli laajinta 11 vuoteen. Sama tahti on jatkunut tänä vuonna. Ympäristönsuojelijat syyttävät tuhosta äärioikeistolaisen presidentin politiikkaa, joka rohkaisee laittomia metsänhakkuita sekä kaivosten ja karjatilojen perustamista.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan sakkojen antaminen laittomasta metsien hakkuusta on käytännössä ollut jäissä viime lokakuusta lähtien. Taustalla on Bolsonaron määräys, että sakkojen antamista pitää edeltää kuuleminen. Tämän jälkeen on järjestetty vain viisi kuulemistilaisuutta, joiden jälkeen sakot on annettu.

– Ympäristönsuojelun virkailijat ovat tehneet kovasti töitä – usein asettaen itsensä suureen vaaraan – toteuttaakseen ympäristö- ja muita lakeja Brasiliassa, mutta Bolsonaron hallitus on sabotoinut heidän yrityksiään, sanoi Human Rights Watch Brasilian johtaja Laura Canineu Daily Mailille.