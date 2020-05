Pietarsaarelaisen hiihtoseura Ski Team Mäenpään nimi vaihtuu – Seura koostuu jatkossa suomalaisista, ruotsalaisista ja norjalaisista hiihtäjistä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaarelaisen hiihtoseura Ski Team Mäenpään nimi vaihtuu uuden pääsponsorin myötä Team Nordic Athleteksi.

– Käytännössä muutos tarkoittaa, että talli koostuu jatkossa suomalaisista, ruotsalaisista ja norjalaisista hiihtäjistä. Nordic Athlete -yritys tähtää ruotsalaisille, norjalaisille ja suomalaisille markkinoille, kertoo Espen Traeldal Nordic Athlete Oy:stä hiihtotallin tiedotteessa.

Nordic Athlete -yritys on käynnistysvaiheessa oleva sähköisen kaupankäynnin portaali, joka tulee keskittymään treeni- ja kilpailuvaatteiden, ravintolisien ja energiajuomien tarjoamiseen pohjoismaisille urheilijoille.

Jatkossa kestävyyshiihtotalli Team Nordic Athleten toimintaa johtavat ja koordinoivat tiimipäällikkö Kim Mäenpää, voitelu-/huoltopäällikkö Mats Mäenpää ja urheilujohtaja Espen Traeldal.

Tallissa on tällä hetkellä yksi naishiihtäjä ja viisi mieshiihtäjää. Team Mäenpään mieshiihtäjistä uuteen joukkueeseen siirtyvät Niko Koskela, Viktor Mäenpää, Hans Mäenpää ja Hannes Mäenpää.

Uusi lisäys joukkueeseen on norjalainen pitkiin hiihtomatkoihin erikoistunut Morten Eide Pedersen, 32. Talli uskoo Pedersenin nostavan suomalaiset hiihtäjät uudelle tasolle.

– Odotan innolla, että pääsen jälleen tutustumaan hiihtäjiin maan rajojen yli. Joitakin vuosia on vierähtänyt sitten pitkän urani alun, jolloin olin mukana Team Expiritissä, johon kuului hiihtäjiä Ruotsista, Italiasta, Sveitsistä ja Norjasta. Monipuolista joukkuetta rakennettaessa on uskallettava ajatella maiden rajoja laajemmin. Uskon, että tässä on muutaman vuoden kuluttua myös maailmancup-sirkuksen tulevaisuus, Morten Eide Pedersen kommentoi uuteen joukkueeseen ja talliin siirtymistä.

– Tällä joukkueella haastamme Ragden, Kotengin, Lager157:n taisteluun joukkuekilpailun sijoituksista. Päätavoitteeni on keltainen kokonaiskilpailun johtajan paita ja voitto Vasan, Marcialongan ja Birkenin killpailuissa, Pedersen jatkaa.

Tallin uusi naishiihtäjä on Ruotsin maajoukkueessakin esiintynyt sprinttihiihtäjä Linn Sömskar, 30. Sömskar kilpaili ensimmäisen kerran maailmancupissa sprintissä vuonna 2010. Hänen paras maailmancup-sijoituksensa on Toblachin vapaan sprintistä vuodelta 2015, jolloin hän sijoittui neljänneksi.

– Tulee olemaan hauskaa ottaa haaste vastaan ja päästä mittelemään voimiaan maailman kestävyyshiihdon huippujen kanssa. On turvallista olla osa Team Nordic Athletea, jonka mahtavalla porukalla on paljon kokemusta minulle uudesta maailmasta, Sömskar kommentoi hiihtotallin tiedotteessa.

– Neuvottelemme vielä yhdestä nais- ja yhdestä mieshiihtäjästä. Kauden tavoite on kilpailla mestarinpaidasta ja ainakin 6–8 palkintopallipaikasta, toteaa Kim Mäenpää.