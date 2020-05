Lukijan mielipide: Ei onnistu Kannuksen kaupunginhallitukselta

Kannuksen kaupunginhallituksella näkyy olevan selviä vaikeuksia käsitellä Korpelan Voiman kuntayhtymään liittyviä asioita.

Viime syksynä valitsi kaupunginhallitus edustajansa Korpelan yhtymäkokoukseen. Valinta ei onnistunut heti ensimmäisellä kerralla. Asiassa äänestettiin kahden ehdotuksen välillä, kun olisi pitänyt toimittaa enemmistövaali. Eikä paremmin mennyt tänä keväänäkään kaupunginhallituksen päättäessä edustajistaan seuraavaan yhtymäkokoukseen.

Kaupunginhallitus 5. päivänä toukokuuta teki saman virheen kuin viime syksynä, valitsi edustajat asettamalla äänestyksessä kaksi ehdotusta vastakkain, kun olisi pitänyt toimittaa normaali enemmistövaali. Yleensä vaali toimitetaan suljetuin lipuin eikä äänestämällä. Enemmistövaalista säädetään kuntalain 105. pykälässä.

Viime syksynä kaupunginhallitus esitti Korpelan yhtymähallitukselle ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsumista ja yhtymähallituksen erottamista ja perusteena oli Korpelan Voiman tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018. Kaupunginhallitukselta oli jäänyt huomaamatta, että yhtymäkokous oli myöntänyt hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2018. Päätöksestä valitettiin ja nyt kaupunginhallituksen epäluottamusehdotus makaa Vaasan hallinto-oikeuden pöydällä.

Toukokuun 26. päivänä kaupunginhallitus käsitteli uutta ehdotusta Korpelan yhtymähallituksen erottamiseksi. Kaupunginjohtaja esittelijänä ehdotti esityslistan mukaan, että kaupunginhallitus käy omistajaohjauskeskustelun ja päättää mahdollisesta kuntalain 34 pykälän mukaisesta esityksestä. Kokouksessa tehtiin ehdotus Korpelan yhtymähallituksen erottamisesta, mutta ei kaupunginjohtajan ehdotuksesta, vaan kaupunginhallituksen jäsenen ehdotuksesta. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginjohtajan ehdotus olisi pitänyt olla täsmällisempi, niin täsmällinen, että kaupunginhallitus olisi voinut hyväksyä sen päätökseksi. Päätös tehtiin virheellisessä järjestyksessä. Asian voi tarkistaa Harjula-Prättälän Kuntalaki-teoksesta sivulta 702.

Entä sitten päätöksen perustelut, ensin sama jo edellisessä erottamisvaatimuksessa ollut tarkastuslautakunnan arviointikertomus, jonka perusteella yhtymähallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Toisena, että Verkko Korpela on tehnyt oikaisuvaatimuksen edellisestä yhtymähallituksen erottamisvaatimuspäätöksestä. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, jolla sen tekemiseen on oikeus. Verkko Korpelalla oli ja sai tehdä oikaisuvaatimuksen. Kolmantena perusteena kerrotaan, että omistajakuntien enemmistön kantana on yhtymäkokouksen koolle kutsuminen ja yhtymähallituksen erottaminen. Käsitykseni mukaan tätä ovat vaatineet Kannus, Toholampi ja Lestijärvi. Nämä kunnat eivät ole enemmistönä Korpelan Voimassa, eivät lukumääräisesti eikä osuuksien määrässä.

Kannuksen kaupunginhallituksen perustelut ovat tosi kummalliset ja niin keskustalaiset.

Pentti Untinen,

Lestijärvi