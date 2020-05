Pelottomasti pallon perässä – KPV:n puolustaja Chantzopoulos: "Nyt minulla on vähän kuin kolme sydäntä: isoin on kreikkalainen, mutta sitten on myös saksalainen ja suomalainen sydän."



1 Charalampos "Haris" Chantzopoulos nauttii elämästään Suomessa. Kokkolan Pallo-Veikkoja edustava pelaaja asuu tällä hetkellä Kruunupyyssä. Kuvassa Haris hölkkäilemässä Kruunupyyn tekonurmella. Clas-Olav Slotte

Maailman globalisoitumisen eteneminen on heijastunut urheilun saralle useita vuosikymmeniä. Enenevissä määrin lajista tai usein sarjatasosta riippumatta urheilijat ottavat loikkia ulkomaille.