Superin ja Tehyn neuvottelijat poistuivat palkkaneuvotteluistaan kallella kypärin. Kiivaasti ajetut muita kunta-aloja korkeammat palkankorotukset kaatuivat koronakevääseen kuten Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen totesi neuvottelutuloksen ratkettua viime viikolla. Superin Silja Paavolan kasvoilta saattoi lukea, että ihan sitä mitä haettiin ei saatu. Haettiin muita korkeampia korotuksia, mutta saatiin sama kuin muut kuntien työntekijät.

Kuluneilla kliseillä mainittuna hoitoala saavutti kuitenkin torjuntavoiton. Sille luvattiin työryhmä tasa-arvon edistämisestä ja himmeä kajastus niin sanotusta koronalisästä. Sitä Kuntatyönantaja ei myöntänyt mutta ei myöskään kiistänyt. Se siirsi koronalisän valtiovallan harkintaan. Vielä valtio ei ole esitystä kommentoinut. Vastaavia korvauksia on kuitenkin hoitajien mukaan muissa maissa maksettu.

Hoitajien koronalisälle on perustelunsa. He ovat joutuneet viruksen runtelemassa maassa todella koville eikä helpotusta ole näköpiirissä. Sunnuntain Keskipohjanmaassa Soiten edustajat kertovat aloittavansa leikkausjonojen purkamisen. Jonot pitenivät keväällä, kun sairaalat muuttivat leikkaussaleja tehohoitotiloiksi koronapotilaille.

Kuten tiedämme pahimmat pelot osoittautuivat onneksi turhiksi. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa on tähän mennessä ollut hoidossa vain yksi potilas koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Silti varautuminen oli oikeasuhtaista. Kukaan ei tiennyt, mitä tuleman piti. Nyt tosiasia on kuitenkin se, että keväällä leikkaustoiminnan laannuttua sairaalaan on syntynyt jonoja, joita täytyy jossain vaiheessa lyhentää. Se on ennen kaikkea potilaiden ja kansanterveyden etu. Mitä nopeammin ihmisten vaivat hoidetaan, sitä aiemmin he voivat palata kotiin toipumaan ja esimerkiksi sairauslomilta töihin. Vammat ja sairaudet tahtovat myös pahentua, jollei niitä hoideta ajoissa.

Jonojen purku tarkoittaa ainakin Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa työntäyteistä kesää. Tilanne on tyystin erilainen kuin muina kesinä, jolloin kiireetön leikkaustoiminta on hiljentynyt hoitohenkilökunnan lomista johtuen. Silti hoitajilla ja lääkäreilläkin on oikeus välillä levähtää.