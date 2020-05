Kasvomaskien on vaikutus vähäinen tai olematon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pitääkö vai eikö pitää kasvomaskia koronatartuntavaaran takia?

Tätä kysymystä on moni pähkäillyt, mutta yksiselitteistä linjausta ei ole saatu.

Sosiaali- ja terveysministeriö luovutti perjantaina valtioneuvostolle selvityksen kasvomaskien käytöstä. Hallitus pyysi selvitystä toukokuun alussa.

Selvityksen johtopäätös on, että kasvomaskien vaikutus infektioiden leviämiseen on vähäinen tai olematon. Johtopäätös perustuu siihen tutkimusnäyttöön, joka on saatu maailmalta.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä oli mukana tekemässä selvitystä pikavauhdilla.

Hän kertoo, että tavoitteena oli koota laadultaan luotettavinta tietoa, jota on saatavilla. Aiheesta löytyi kaikkiaan viisi tutkimusta. Kaikissa tarjottiin muitakin ohjeita, kuten hygienian tehostamista ja käsidesin käyttöä.

– Kaikissa käytettiin kirurginmaskia, Mäkelä korostaa.

Kaksi tutkimusta oli tehty Yhdysvalloissa. Niissä tutkittiin asuntoloissa asuvia opiskelijoita. Kolme tutkimusta tehtiin Mekkaan menevien pyhiinvaeltajien keskuudessa.

Lopputulos oli, että neljässä tutkimuksessa maski ei estänyt tartuntoja.

Mäkelä korostaa, että kohdeväestöt ja tutkimusympäristöt poikkeavat Suomen tilanteesta.

Kangasmaski arvoitus

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Moni käyttää vaikkapa kaupassa asioidessaan kangasmaskia. Mäkelä huomauttaa, että tieteellistä näyttöä niiden vaikutuksia ei ole.

Jo aiemmin teknologian tutkimuskeskus VTT tutki kangasmaskeja. Selvitys osoitti, että kangasmaskin käyttäjä saa monikymmenkertainen annoksen virusta ammattisuojainta käyttävään ihmiseen verrattuna. Siksi kankainen kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä virukselta.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että suodatuskyky vaihtelee materiaalin mukaan.

Mäkelä muistutti, että joissakin tutkimuksista on selvitelty sitä, miten kansalaiset osaavat käyttää kasvomaskeja.

– Terveydenhoitohenkilöstö on opetettu käyttämään niitä oikein, mutta varsinkin itse tehtyjä maskeja tai liinoja ihmiset koskettelevat ja siirtelevät helposti.

Kasvomaskien haittoja kirjattiin ylös. Yleisimmät olivat hengittämisen vaikeus, kuumuus sekä kosteus. Lisäksi lapset kokivat maskin käytön haitallisempana kuin aikuiset.

Hallitus linjaa pian

Entä mitä sanoo asiasta hallitus?

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että todennäköisesti valtioneuvosto käsittelee saamaansa selvitystä ensi viikon alussa. Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi, niin se tekee tarvittavat linjaukset.