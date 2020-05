Pohjanmaan poliisin alueella koulujen päättyminen ei näkynyt vielä perjantai-illan ja lauantaiyön tehtävissä: "Oli poikkeuksellisen hiljaista"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koulun päättymisviikonloppu on sujunut toistaiseksi varsin rauhallisissa merkeissä Pohjanmaan poliisin alueella. Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksen yleisjohtaja PauliLatvasen mukaan perjantai-ilta ja lauantaiyö oli poliisin näkökulmasta poikkeuksellisen hiljainen.

– Ilmeisesti nuoriso on ollut valmistautumassa lauantain päättäjäisiin. Oletus on, että lauantai-iltana ja sunnuntaiyönä tilanne on erilainen ja nuoret panostavat lauantai-illan juhlinaan, Latvanen arvioi.

Pohjanmaan poliisi on varautunut koulujen päättymisviikonloppuun lisäresursseilla koko alueella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että poliisin lisäksi nuorison juhlintaa valvovat myös sosiaalityöntekijät.

– Koko viikonlopun ajan panostetaan siihen, että meillä on resursseja jalkautuneina alueille, joissa nuoret kokoontuvat ja valvomme päihteiden ja alkoholin käyttöä, Latvanen sanoo.

Lämmin sää, koronarajoitusten pian alkava höllentyminen ja päihteettömän nuorisotapahtuman puuttuminen – Koulujen erikoista päättymisviikonloppua valvotaan Kokkolassa ennätyksellisen isolla panostuksella: "Nuorilla on ollut rankka kevät"