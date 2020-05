Lukijan mielipide: Upeiden rantojen Kokkola – Rakennusjärjestys on kaikille kaupunkilaisille sama ja edelleen luotaa pitkälle tulevaisuuteen

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä isoin uudistuksin uuden rakennusjärjestyksen 2020. Saimme pito -ja vetovoimaisen asiakirjan ohjaamaan rakentamista meidän kauniissa Kokkolassa. Iso huikea uudistus saatiin maalin.

Rakennusjärjestys on kaikille kaupunkilaisille sama ja edelleen luotaa pitkälle tulevaisuuteen. Tulimme 1970-luvun rakentamismääräyksistä tälle vuosikymmenelle. Se mikä tyydytti 40 vuotta sitten ei ole enää ole tätä päivää.

Kaavojen päivitystyö on aloitettava ja se edellä mennään. Siinä on seuraava askel asiassa. On hämmästyttävän ihmeellisiä perusteita, tasapuolisuuden ja ökyrakentamisen puheet, jos mahdollistetaan vain isommat raamit.

Valtuusto selkein lukemin 30–13 äänesti väljemmän rakentamisen puolesta. Vahva tahtotila on tämän myötä mennä eteenpäin sääntöjen valjentämisen tiellä. Sillä tämä tehtiin kuntalaisille.

Luonnosvaiheessa keväällä 2019 halusimme lautakunnassa yhdessä muutoksia tähän. Kaiken lähtökohtana oli kaupunkilaisten toiveet sääntöjen ja määräysten vähentämisestä. Tahdoimme lautakunnassa iltakoulun järjestämistä asian ympärille ja se pidettiin viime kesänä Villa Elbassa. Kiitos siitä kaupungille.

Sisältö -ja valmisteluvaiheessa on rakentavasti haluttu luottamushenkilöiden osalta vaikuttaa tämän tulokseen. Tärkeimpänä oli kaupunkilaisten arkea ja lupien hakua vaikeuttavien määräyksien vähentäminen ja poistaminen lain suomin puittein.

Eniten keskustelua on aiheuttanut vapaa-ajan käyttöön rakennettavien rakennusten määräykset. Nämä vanhan rakennusjärjestyksen neliöt: 80 neliömetrin asunto ja sauna 25 neliömetriä (1970) vertailussa 120 neliömetrin asunto ja sauna 30 neliömetriä (2020).

Edelleen kaavat määrittelevät kullakin alueella rakentamista. Rakennusjärjestys ohjaa kaavan ulkopuolella rakentamista, ja kaavojen päivittämisen myötä tasapuolistuu määräykset askel kerrallaan.

Tässä ei ole mitään ökyä, vain tämän päivän tarpeisiin vastaavia rakentamisen määriä. Nämä ovat maksimimääriä. Edelleen veikkaan, että valtaosa mökeistä tulee olemaan alle 100 m2. Mutta kun, perhekunnan tahtotila sekä tarpeet, resurssit antavat mahdollisuuden toteuttaa heille tiloiltaan riittävän esim. 110m2 / 2 mh mökin, miksi sitä pitäisi olla rajaamassa?

Päinvastoin, jos tämä innostaa hakemuksien ja hankkeiden tekoon kaikki voittavat. Rakentaminen tuo yrityksille töitä ja kiinteistöveroina vuosikymmenien aikana merkittävästi tuloja myös kaupungille ja saamme tyytyväisiä rantojen asujia.

Näillä rantarakentamisen määräyksillä ja määrillä olemme lähellä Suomen keskiarvoa. Se jos joku on oikein kokkolalaisia kohtaan.

Kiitos, ja hyvää mökkeily kesää!