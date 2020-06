Vili Ruuskan kolumni: Olof Palmen murha – Ei vanhene eikä ratkea

Murhamysteereistä ja ylipäätään ratkaisemattomista rikoksista kiinnostuneen huomio kiinnittyi Ylen teksti-tv:n otsikkoon perjantaina. "Olof Palmen murhatutkintaan päätös" – sisällöllisesti jokseenkin näin ja tietysti yksirivisyyttä ihannoivaan julkaisuformaattiin puristettuna.

Ensimmäinen tulkintani oli, että syyllinen on saatu selville. Varsinainen juttu paljasti sittemmin, että vaihtoehtoja on yhden sijaan kaksi. Väläyteltiin nimittäin myös tutkinnan lopettamista.

Syyttäjä Krister Peterson puhui taannoin "jäljestä, johon tutkijat uskovat hyvin paljon". Hädin tuskin valamiehistökelpoinen härmäläispessimisti tuhahtaa poikkipuolisen sanan. On joko hyvin piilossa pysynyt jälki tai mitätön läimäre, johon tukeutumista itsepetokseksikin kutsutaan.

Joka tapauksessa tutkintasaagan loppu on lähellä. Ilmeisesti – ja epäilemättä – kaikki järjellinen ja voitava on tehty. Lainsäädännön rukkaamista myöten.

Onhan sitä ehdittykin. Kuulusteltavana on ollut yli 10 000 ihmistä. Henkilödokumentteja on 70 000. Tutkintamateriaalia on vaatimattomasti 250 hyllymetriä.

Murhasta on kulunut 34 vuotta. Poimimani tilastoknopit argumentoivat säntillisen työnteon puolesta. Kuvittelisi, että kaikki tutkintalinjat on kuljettu umpikujaan asti. Ainoa vahvistettu silminnäkijä on kuollut, samoin pääepäilty.

Neristanin yksityisetsivä uumoilee, ettei Ruotsin ex-pääministerin surmaajaa saada ratkaistua. Todennäköisin syin epäilen, että heinäkuun alussa tapaus tyrkätään pöytälaatikkoon. Case closed.

Olisiko Olof Palme maineeltaan se Olof Palme ilman onnetonta loppua, joka on kerännyt valtavasti mediahuomiota? Ei ainakaan edustamalleni sukupolvelle. Hän olisi meille 1990-luvulla syntyneille "joku poliitikko siltä ajalta, jolloin vanhemmat olivat nuoria". Jonnet eivät muistaisi.

Väitänkin, että vasten tahtoaan maanpäällisen vaelluksensa päättäneiden julkisuuden henkilöiden sädekehä kiillottuu traagisten kuolemien myötä. Heistä tulee eräänlaisia legendoja – toki vierimättömän kiven sammaloiduttua kausiluontoisia. Kun veriteosta tulee kuluneeksi X vuotta ja jälkimmäinen numero on 0, nostetaan tapaus hetkeksi takaisin jalustalle lehdissä.

Tarina pysyy hengissä, vaikka päähenkilö onkin pois päiviltä – kiitos ihmisten uteliaisuuden ja tiedonjanon. Kaiketi siksi monet selvittämättömät rikokset ovat niin myyttisiä.

Vuosikymmenestä tai tekotavasta viis.