Hannu Björkbackalle Suomen arvostelijain liiton apuraha – Keskipohjanmaassa ilmestyneistä kritiikeistä tulossa kirja

Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackalle on myönnetty Suomen arvostelijain liiton korona-apuraha.

Björkbacka kertoo käyttävänsä 2000 euron apurahan Keskipohjanmaa-lehdessä ilmestyneiden elokuva-arvioidensa kokoamiseen ja työstämiseen kirjaksi. Hän on kirjoittanut Keskipohjanmaahan vuodesta 1989.

– Minulla on tallessa kaikki lehdet, joissa arvostelut ovat ilmestyneet, mutta suurinta osaa niistä ei ole digitalisoitu. Työpöytäni vieressä on valtava pino lehtiä. Niiden läpikäyminen on kamalan iso homma, Björkbacka toteaa.

Koko projektia ei SARV:in apurahalla saada valmiiksi. Björkbacka arvioi, että kirja voisi ilmestyä aikaisintaan ensi vuonna.

Artikkeleiden läpikäymisen lisäksi Björkbacka aikoo apurahakaudella kirjoittaa Filmihullu-lehteen esseen amerikkalaisohjaaja Jacques Tournierista. Tournier tunnetaan Suomessa varsin huonosti, mutta hänen maineensa on Björkbackan mukaan jatkuvasti noussut.

SARV:in korona-apurahoja myönnettiin tänä keväänä yhteensä 23 kappaletta. Ne on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt kriitikon työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Apurahat rahoitetaan SARV:in saamilla Kopioston tekijänoikeuskorvauksilla.