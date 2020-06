Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Oulun käräjäoikeus määräsi maanantaina avopuolisonsa taposta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Syyttäjän mukaan mies tappoi avopuolisonsa tahallaan uudenvuoden aatonaattona pariskunnan asunnossa Pyhäjärvellä.

Syyttäjän mukaan väkivalta alkoi riidasta, minkä jälkeen mies löi naista ensin hirrenpalalla useita kertoja päähän ja sen jälkeen kuristi uhria nahkavyöllä ja nailonnarulla.

Käräjäoikeus katsoo välituomiossaan, että miehen teosta on pääteltävissä, että hän on tarkoittanut tappaa naisen, kuten syytteessä on kuvattu. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Syytetyn mukaan surmaa edelsi useamman päivän kestänyt huumeiden käyttö ja useiden vuorokausien valvominen. Syytetty vaati itse mielentilatutkimusta.