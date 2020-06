Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon miesten Ykkösen otteluohjelma koronan tuomine lisäohjeistuksineen julkaistiin maanantaina.

Kokkolan Pallo-Veikot avaa sarjan 27. kesäkuuta kotipelillä KTP:ta vastaan. Pietarsaaren Jaro puolestaan matkaa samana päivänä AC Kajaanin vieraaksi. Jaron kotiavausta Pietarsaaressa saadaan odottaa lähes heinäkuun puoliväliin, sillä Jaro pelaa kaksi ensimmäistä otteluaan vieraissa.

Kauden ensimmäinen paikallismatsi mitellään sunnuntaina 9. elokuuta Kokkolassa. Pietarsaaressa Rantaderby pelataan sunnuntaina 4. lokakuuta.

Otteluohjelma saa kiitokset KPV:n päävalmentajalta Jani Uotiselta.

– Ensimmäinen kuukausi näköjään mennään peli per viikko -tahdilla, se on oikein hyvä. Elokuun alussa tulee ensimmäinen jakso, jossa pelaamme kolme peliä reiluun viikkoon ja toinen vastaava jakso näyttää olevan syyskuussa. Hyvää työtä ovat otteluohjelman osalta tehneet, Uotinen lähettää terveiset Palloliiton suuntaan.

Myös Jaron leirissä ollaan oikein tyytyväisiä.

– Ensimmäinen meidän kannalta hyvä asia on se, että kesä- ja heinäkuun aikana pelaamme vain kaksi kotipeliä. Toivottavasti elokuussa olemme tilanteessa, ettei rajoituksia henkilömäärän osalta enää ole. Toinen hyvä asia on se, että kolmesta arkipäivän pelistä saimme kaksi kotiin. Se ainoa keskiviikon vieraspeli on Vaasassa, joten lähimatkailu riittää siltä osin, Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga summaa.

Viikonlopun kotipelinsä Jaro pelaa pääsääntöisesti sunnuntaisin.

– Se oli meidän toive. Vuosien aikana on nähty, että sunnuntai-ilta on meille kaikkein paras kotipelien ajankohta, Haga sanoo.

Miesten Ykkönen pelataan tulevalla kaudella kaksinkertaisena sarjana, joten jokaiselle joukkueelle kertyy 22 ottelua.

Perinteiseen tapaan Ykkösen voittaja nousee ensi kaudeksi suoraan Veikkausliigaan ja toiseksi sijoittunut karsii paikasta Veikkausliigassa toiseksi viimeiseksi sijoittuvan kanssa. Ykkösen kolme huonointa putoavat Kakkoseen kaudeksi 2021.

Nousukarsinnoissa lähtökohtana on kaksiosainen karsinta, jossa otteluparin ensimmäinen peli pelataan Ykkösen joukkueen kotikentällä. Jos koronan vuoksi karsintapelejä voidaan pelata vain yksi, tuolloin kotijoukkuestatus arvotaan.

Mikäli kautta ei voida vielä läpi kokonaisuudessaan suunnitellusti koronatilanteen johdosta, säännöt eri tilanteita varten on laadittu ennakkoon. Kilpailu katsotaan saaduksi hyväksytysti päätökseen, mikäli yli 85 prosenttia otteluista saadaan pelattua.

Jos kausi keskeytyy tuon rajan ylittymisen jälkeen, lasketaan täsmennetty sarjataulukko suhteutetuilla pisteillä. Mahdolliset nousemiset ja putoamiset määräytyvät suhteutetun sarjataulukon perusteella. Mikäli joku joukkue ei osallistu Ykköseen tai keskeyttää sen, kyseisen joukkueen pelimäärä vähennetään 85 prosentin rajan laskennasta, jolloin huomioon otetaan vain kilpailuun osallistuvien joukkueiden ottelumäärä.

Palloliitossa on laadittu säännöt myös sen varata, että jotain sarjaa ei saada pelattua loppuun saakka.

Mikäli Veikkausliigaa ei saada päätökseen, mutta Ykkönen saadaan, nousee Ykkösestä kaksi parasta joukkuetta Veikkausliigaan kaudelle 2021. Jos Veikkausliiga saadaan pelattua loppuun, mutta Ykköstä ei, niin Veikkausliigasta ei putoa eikä Ykkösestä nouse. Sama pykälä on käytössä myös Ykkösen ja Kakkosen välillä.