OAJ tekee oikaisuvaatimuksen Sievin lomautuksista – Kunnanjohtaja Mauno Ranto perustelee koko henkilöstön lomauttamista tasapuolisella kohtelulla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sievin kunnanhallitus päätti toukokuussa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen aiheuttamista lomautuksista. Hallitus päätti, että taloudellisen tilanteen ja kustannusten vähentämistarpeen vuoksi kunnan koko henkilöstö lomautetaan 15 kalenteripäivän ajaksi.

Lomautukset koskevat myös kunnan johtoryhmän jäseniä sekä hallintotoimen työntekijöitä. Lomautuksen ulkopuolelle jäävät työn vähentymisen perusteella lomautetut tai lomautettavat sekä työntekijät, joiden palkanmaksu on ollut keskeytyneenä töiden estymisen vuoksi.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n Sievin paikallisyhdistys vastustaa opetushenkilöstön lomauttamista ja aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen lomautuspäätöksestä. Jättämässään kannanotossa yhdistys toteaa, että opettajien ja yksiköiden lähiesimiesten lomauttaminen kaikilla asteilla ja toiminnoissa on kunnalta täysin vastuutonta. Paikallisyhdistys jätti ennen kokousta kannanoton, jossa se vetosi, että lomautussuunnitelmat perutaan ainakin niiden henkilöstöryhmien kohdalla, joiden työmäärä on kasvanut jo nyt kohtuuttomasti.

Perusteluina OAJ:n yhdistys muun muassa esittää, että lomauttaminen johtaa lainvastaisiin tilanteisiin.

– Lomautusta ei voi tehdä toiminnoissa, joissa työmäärä ei vähene. Se johtaa väistämättä opetusalalla tilanteisiin, joissa esimerkiksi lain mukaista henkilöstömäärän suhdetta lapsiin ja nuoriin ei voi toteuttaa lain edellyttämällä tavalla, kannanotossa todetaan.

Kunnanjohtaja Mauno Ranto perustelee kunnanhallituksen päätöstä työntekijöiden tasapuolisella kohtelulla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Ammattijärjestön tehtävä on tietenkin katsoa jäsentensä etua näissä asioissa. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön tasapuolinen kohtelu on tällaisissa asioissa niin tärkeää, että emme voi jättää yhtä ammattiryhmää täysin palkkasäästöjen ulkopuolelle. Opettajien lomauttaminen on vaikeaa ja koulutyön järjestäminen pitää suunnitella tosi hyvin sinä aikana, kun osa opettajista on lomautettuna. Lapsilla on oikeus kaikkina koulupäivinä lain mukaiseen opetukseen. Se vaatii rehtoreilta ja koulunjohtajilta paljon, että lomautus pystytään hoitamaan siten, että lasten oikeus toteutuu.

– OAJ monesti vetoaa siihen, että lomautus johtaa lainvastaiseen tilanteeseen. Siitä lähtee tämä Sievinkin kannanotto, mutta kyllä Suomessa on onnistuttu lomauttamaan opettajia laillisestikin, Mauno Ranto sanoo.

Sievin lomautukset tehdään tämän vuoden aikana.