Kälviän Tarmon Jarmo Marttilan olkapää kipeytyi kauden avanneessa keihäskisassa – Hyvä harjoituskausi alla myös GIF:n Minna Hollannilla.

Kälviän Tarmon Jarmo Marttila ja Gamlakarleby IF:n Minna Hollanti tulivat sijoille kolme ja neljä kauden avanneessa Jyväskylän keihäskisassa. Avauskisan tulokset 76,56 ja 50,62 eivät olleet hullumpia, mutta paljon parempaan kaksikko uskoo yleisurheilun kesän päästessä kunnolla käyntiin.

Vaasassa asuva Marttila kävi heittämässä vain yhden kerran ja vetäytyi sitten sivummalle seuraamaan muiden tekemisiä.

– Olkapää kipeytyi siihen yhteen heittoon. Samanlaista kipua oli tuntunut jo edellisessä heittoharjoituksessa. Nyt käyn magneettikuvassa ja ensi viikolla ortopedi katsoo, että mikä on olkapään tilanne, Marttila kertoo.

Tiistaina ei olkapäässä ollut isompia tuntemuksia ja tarmolainen aikoi tehdä lähipäivien harjoitukset suunnitelmien mukaan.

– Kilpailu olisi voinut mennä paremminkin. Tulos oli tietysti jonkunlainen, mutta kyllä treeneissä on keihäs lentänyt paljon paremmille lukemille. Pystyn helposti kasikymppiseen heittoon, kunhan olkapää on vain kunnossa.

Jarmo Marttilan ennätys 76,82 on peräisin viime syyskuulta. Hyvin sujuneen talviharjoittelun ansiosta miehen itseluottamus oli korkealla uuden kesän koittaessa.

– Talvi meni hyvin. Ei ollut oikeastaan mitään probleemia. Heitot hallissa olivat aivan samaa tasoa kuin viime kesänä ulkona. Harjoittelua kausitettiin ja suoritus tuntuu parantuneen kohdennetulla harjoittelulla.

Marttilan harjoittelua vaikeutti luonnollisesti Botnia-hallin sulkeutuminen muutamaksi kuukaudeksi.

– Sama tilannehan se oli varmaan muillakin. Salilla piti käydä, kun ei viitsinyt ulkonakaan liiemmin heitellä.

Toukokuulta jäi muutama kilpailu toteutumatta, mutta nyt kausi jatkuu kiivaana niiden osalta, jotka pystyvät heittämään.

– Kuortaneella on 13. päivä kesäkuuta keihään lajipäivä ja pitkin kesäkuuta on hyvin kisoja tarjolla. GP-kisoja on tarkoitus heittää ja päätähtäin asettuu Kalevan Kisoihin. Mutta nyt pitää ensin saada olkapää kuntoon. Toivottavasti siihen riittää ihan tavallinen kuntoutus.

GIF:n nuori Minna Hollanti heitti Jyväskylässä neljänneksi. Oma ennätys (52,02) jäi avaustuloksesta 140 sentin päähän.

– Kroppa tuntui tosi hyvältä, eikä sen suhteen ollut mitään ongelmaa. Ongelmia oli sen sijaan tekniikan kanssa. Heitot lähtivät aivan poikittain, Hollanti analysoi maanantain suorituksia.

Luettelo mahdollisista seikoista tekniikkavirheen takana koostuu hyvinkin hyväksyttävistä osatekijöistä.

– Kauden ensimmäinen kisa, liikaa yritystä ja meidän heittoalustaan nähden kovin erilainen mondo. Näistä tekniikan ongelmat johtuivat.

Marttilan tavoin tietää myös Hollanti pystyvänsä tuntuvaan ennätysparannukseen tällä kaudella.

– Uskon tosi vahvasti, että heitän 55-tuloksen tänä kesänä. En jättänyt talvella yhtään harjoitusta väliin, eikä minulla ollut edes flunssaa. Pari pientä heittotaukoa oli, kun lumi oli maassa.

– Nyt laitan tekniikkaa kuntoon ja heitän sitten Lahdessa viikonlopun tv-kilpailussa. Kuun lopussa on tähtäimessä Vantaan Kultainen Keihäs -kilpailu, Minna Hollanti kertaa tulevaa.