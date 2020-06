Perhoon suunnitellaan karavaanareille matkaparkkia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perhon keskustan liepeille suunnitellaan karavaanareille aluetta, joka kuuluisi BestPark Oy:n matkaparkkiverkostoon. Matkaparkit ovat lyhytaikaiseen leiriytymiseen tarkoitettuja alueita.

BestPark Oy:n on tarkoitus rakentaa vuoteen 2024 mennessä yhteensä 50 matkaparkin verkosto Suomeen ja ulkomaille. BestPark vastaa itse matkaparkkien markkinoinnista, varausjärjestelmästä ja huoltorakennuksista, mutta alueiden päivittäinen pyörittäminen myydään leasing-sopimuksella paikalliselle yrittäjälle.

Kun perholaiset kuulivat yrityksen suunnitelmista, kunta oli siihen yhteydessä ja kertoi olevansa kiinnostunut yhteistyöstä. Nyt Perhoon kaavaillaankin 24-paikkaista matkailuparkkia Haanentien ja ammattioppilaitoksen asuntolan väliselle peltoalueelle.

Tässä vaiheessa BestPark suunnittelee Perhoon palveluiltaan kakkostason matkailuparkkia, jonka huoltorakennuksiin kuuluu wc- ja suihku, mutta ei saunaa.

Projektissa Perhon kunnan vastuulle jäisi parkin kantavien rakenteiden toteuttaminen, maanrakennustyöt sekä vesi-, jätevesi- ja sähköliittymien vetäminen alueelle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se varaisi alueen perustamistöihin 105 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden budjettiin.

Valtuusto käsittelee asiaa 15. kesäkuuta. Mikäli se näyttää investoinnille vihreää valoa, alue on mahdollista saada käyttökuntoon elo–syyskuussa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi katsoo, että matkaparkin rakentaminen merkitsisi suurta panostusta lähialueen matkailun mahdollisuuksiin.

Hän kuitenkin painottaa, ettei kunta aio itse alkaa pyörittää matkaparkkia. Kunta on luvannut auttaa sopivan yrittäjän etsinnässä, mutta lopullisen päätöksen yrittäjän valinnasta tekee kuitenkin BestPark.

BestPark on Best-Caravan Oy:n sisaryhtiö, joka on aloittanut toimintansa tänä vuonna. Best-Caravan on erikoistunut matkailuautojen ja -vaunujen sekä niihin liittyvien palveluiden tarjoamiseen.