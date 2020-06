Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan suurteollisuusalue tarjoaa työtä ja toimeentuloa, mutta tilaa on uusillekin tulijoille

Kokkolan suurteollisuusalue tunnetaan laajasti kotiseudullaan, mutta muuallakin Suomessa. Tehtailla on ollut ja on suuri merkitys Keski-Pohjanmaan talouselämälle. Suurteollisuudesta on aiheellista kirjoittaa, kun suurteollisuus juhlii 75-vuotista taivaltaan.

Nykyiseltä nimeltään KIP:n eli Kokkolan suurteollisuusalueen suurin työllistäjä on Bolidenin sinkkitehdas, jonka työntekijämäärä on yli 500. Alueen markkinointipäällikkö Johanna Hylkilä sanoo Keskipohjanmaassa, että yrityksiä on paljon, mutta aiemmin isot tehtaat työllistivät huomattavasti enemmän kuin nykyisin. Ainakin yksi syy on selvä: teknologinen kehitys näkyy työpaikkojen määrässä.

Kokkolan teollisuusaluetta alettiin rakentaa vuonna 1945, kun valtion omistamat rikkihappotehdas ja superfosfaattitehdas sijoittuivat alueelle. Kemiran ja Outokummun toiminnassa ja omistusjärjestelyissä nähtiin Kokkolassakin monenlaiset vaiheet. Suurteollisuusalueen tulevaisuutta on puolestaan esimerkiksi Keliberin suunnitelma rakentaa alueelle litiumkemiantehdas, jolle on varattu 15 hehtaarin alue.

Jos suurteollisuusaluetta kuvataan yhdellä sanalla, se sana voisi olla vienti. Vuotuinen viennin arvo on 1,7 miljardia euroa, mikä on käsittämättömän suuri summa. Alueelta lähteen joka viikko tuhansia junavaunuja.

Vuosikymmenten mittaan suurteollisuus on työllistänyt valtavan määrän ihmisiä. Nykyään työntekijöitä on noin 2250. Aikoinaan työpaikat ovat olleet luonteeltaan myös pitkäaikaisia.

Näyttää siltä, että Kokkola tunnetaan tulevaisuudessakin rannan teollisuudesta ja lisäksi tietysti satamasta. Esimerkiksi Suomen Malmijalostus Oy:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals kartoittaa kahden uuden tehtaansa sijoituspaikkoja. Kokkola on varteenotettava vaihtoehto.

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg muistuttaa keskiviikon Keskipohjanmaassa, että kaupunkikin toimii keskeisesti alueella. On helppoa olla Sandbergin kanssa samaa mieltä siitä, että KIP:n merkitys Kokkolan ja ympäröivän maakunnan elinvoimaan ja kehitykseen on valtava. Tilaa on myös uusille tulijoille.