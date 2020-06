Ruotsi houkuttelee keskipohjalaisia yrityksiä mukaan valtaviin ratahankkeisiinsa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ruotsi houkuttelee yrityksiä Keski-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta mukaan jo käynnissä olevien valtavien rautatiehankkeidensa toteuttajiksi.

Maan liikennelaitos, Trafikverket kertoi tänään verkossa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa paikallisille ja suomalaisille yrityksille hankkeen etenemisestä ja tulevaisuudensuunnitelmista sekä hankkeen seuraavista, toteutettaviksi tulevista tarjouspyyntökierroksista.

Keski-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta on haussa yrityksiä, joilla on kokemusta suurista julkisista rakennushankkeista ja esimerkiksi maanrakennusalan tai silta- ja tunnelirakentamisen osaamista.

KOSEKin toimialueelta webinaaria seurasi tiistaina kymmenkunta hankkeesta kiinnostunutta keskipohjalaisyritystä.

Ruotsi on aloittanut Norrbotniabanan eli Pohjanlahden rannikkoa myötäilevän rautatien rakentamisen Uumajasta toissa vuonna. Koko rantarata Uumajasta Luulajaan on 270 kilometriä, ja rataosuuden on tarkoitus olla liikennekäytössä vuoteen 2030 mennessä.

Norrbotniabanan kokonaiskustannukset ovat noin 2,9 miljardia euroa.