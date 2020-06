Valtionyhtiö pyysi korruptiosta epäillyltä Terrafamen osaomistajalta selvitystä – "Olemme saaneet Trafiguran näkemyksen ja olemme tyytyväisiä selvitykseen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy pyysi Terrafamen osaomistajalta Trafiguralta selvitystä korruptioepäilystä.

– Olemme saaneet Trafiguran näkemyksen ja olemme tyytyväisiä selvitykseen, Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen kertoo Lännen Medialle.

Trafigura omistaa monimetalliyhtiö Terrafamesta noin 28 prosenttia, ja Suomen valtio noin 72 prosenttia.

Brittimedia The Guardian uutisoi alkuviikosta, että öljyn- ja metallinvälittäjäyhtiö Trafiguraa epäillään korruptiosta. Asiasta uutisoi tiistaina muun muassa Helsingin Sanomat.

– Tämä asia on käyty Trafiguran kanssa läpi, miten se näkee asian, mistä epäilyssä on kyse. Meillä on se toimintatapa, jos kumppaniin liittyen on jotain tämmöistä esillä, niin se on aina käyty läpi, Hietanen toteaa.

– Seuraamme rauhallisin mielin, miten yhdysvaltalaisten viranomaisten tutkinta etenee ja mitä johtopäätöksiä tulevaisuudessa mahdollisesti tulee.

The Guardianin mukaan korruptiotutkintaa tekee Washingtonissa toimiva finanssimarkkinoiden sääntelyviranomainen. Hietasen käsityksen mukaan tutkinta koskee muitakin öljyvälittäjiä.

Hietasen mukaan korruptioepäily ei vaikuta Terrafamen toimintaan Sotkamossa.

Matti Hietanen korostaa, että Suomen Malmijalostuksella ja Trafiguralla on erittäin hyvä yhteistyö Terrafamen omistajina.

– Isona alan toimijana se tuo kansainvälistä osaamista mukanaan esimerkiksi työturvallisuuteen, metallikauppaan ja teolliseen toimintaan liittyen. Yhteistyössä ei ole kyse pelkästään alan rahoituksesta. Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön, mitä Trafiguran kanssa on tehty vuodesta 2017 lähtien.

Trafigura merkitsi Terrafamen osakkeita ensimmäisen kerran helmikuussa 2017. Silloin omistus oli noin 15 prosenttia, mutta on sittemmin kasvanut melkein kolmannekseen.

– Jo useampi rahoituskierros ja järjestely on ollut yhtiön kanssa. Akkukemikaalitehtaaseen liittyen on tehty kaksi rahoitusjärjestelyä lisää Trafiguran kanssa.

Hietasen mukaan ei ole todennäköinen skenaario, että Suomen Malmijalostus Oy myisi Trafiguralle Terrafamen omistusta.

– Kysymys on siitä, miten Trafigura rahoittaa Terrafamea. Terrafame laskee liikkeelle uusia osakkeita, joilla se hakee rahoitusta.

Trafiguran toimitusjohtaja Jeremy Weir vakuutti tiedotustilaisuudessa helmikuussa 2017, että yhtiön toimintatapoihin kuuluvat avoimuus ja läpinäkyvyys. KIMMO BRANDT

Raaka-ainealan globaali toimija Trafigura ei ole kohun keskellä ensimmäistä kertaa. Alkuvuonna 2017, kun Suomessa kerrottiin ensimmäistä kertaa Terrafamen uudesta ulkomaisesta osaomistajasta, kuultiin vähemmän mukavia tietoja tämän osaomistajan eli Trafiguran menneisyydestä.

Muun muassa STT uutisoi helmikuun 11. päivänä 2017, että monikansallinen Trafigura on ollut osallisena ympäristöskandaaleissa pitkin 2000-lukua.

– Yhtiö on muun muassa tuomittu hollantilaisessa oikeusistuimessa miljoonan euron sakkoon vuonna 2010 myrkyllisen jätelastin laivaamisesta ja dumppaamisesta Norsunluurannikon pääkaupungin Abidjanin kaatopaikoille. Viranomaiset arvioivat myrkyllisen jätteen aiheuttaneen 17 ihmisen kuoleman ja jopa sadantuhannen ihmisen sairastumisen, STT kertoi.

Lännen Media uutisoi 11. päivänä helmikuuta 2017 elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) tienneen, että kaivosyhtiö Terrafamen rahoittajaksi nousseen Trafiguran taustalta löytyy epäilyjä ympäristörikkomuksista Afrikassa ja Norjassa. Alankomaalainen tuomioistuin oli tuominnut yhtiön vuonna 2010 sakkoihin laittomasta myrkyllisen jätteen kuljettamisesta.

– Tiedossa ovat olleet. Ne on käyty läpi, ja neuvotteluosapuolet ovat arvionsa tehneet. Tarkkaa työtä näissä tehdään aina. Asialla ovat olleet käsittääkseni alihankkijat, Lintilä kommentoi tuolloin Lännen Medialle.

Vain muutamaa päivää myöhemmin ilmeni, että Trafiguran johtajat ovat mukana sadoissa veroparatiisiyhtiöissä. Muun muassa STT uutisoi tästä Ylen tekemästä selvityksestä 16. helmikuuta 2017.

Ylen selvityksen mukaan Trafiguran johtajat ovat mukana yli sadassa yhtiössä pelkästään Bahamassa. Lisäksi Trafiguralla on kymmenittäin yhtiöitä esimerkiksi Maltalla, Luxemburgissa ja Sveitsissä.

Trafiguran johtajien toimet Bahamassa ilmenivät laajasta tietovuodosta, jonka materiaaliin Ylellä oli pääsy.

– Mika Lintilä kertoi tuolloin Ylelle, että valtio selvitti Trafiguran taustoja, mutta yhtiön johtajien laajamittainen veroparatiisien käyttö ei ollut tiedossa. Hän sanoi suhtautuvansa veroparatiisien hyödyntämiseen negatiivisesti, mutta hän myös ymmärtää, että suuryrityksellä on jopa satoja tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa, STT kertoi 16.2.2017.

Tietoa Terrafamen jatkosta odotettiin reilut kolme vuotta sitten erityisesti Kainuussa. Kainuun Sanomat uutisoi 11.2.2017, että Trafiguran mukaantulo turvasi kaivoksen ylösajon. Lehden mukaan tieto Terrafamen ulkomaisesta osaomistajasta oli työntekijöille rauhoittava uutinen.

Silloinen ja myös nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Terrafamen kaivoksella Sotkamossa maaliskuun alussa 2017.

Trafigura näyttää ja tuntuu edelleen hyvältä kumppanilta, totesi Lintilä tuolloin. Hänen mukaansa on huomioitava, että menneisyyden ikävimmät tapahtumat liittyvät Trafiguran aliurakoitsijoihin ja tapahtumista on aikaa pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta. (Kainuun Sanomat 7.3.2017)

– Ollaan aika eri yhtiön kanssa tekemisessä. Kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen kunnioittaminen on tullut heillä ihan eri tavalla tapetille, Lintilä totesi haastattelussa.