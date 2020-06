Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lisätalousarvion loppusumma on hurja, mutta elvytystä tarvitaan

Valtion tiistaina sopiman lisätalousarvion loppusumma on huikea. Tavoitteena on selviytyä hengissä koronan yli myös taloudellisesti, mutta raju velanotto mietityttää, kun velkaa on ennestään. Oppositio ilmaisi keskiviikkona huolensa "lasten tulevaisuudesta".

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukeminen ennestään vaikeina aikoina on merkittävää. Rakenteita 1,4 miljardia ei muuta, joten tulevaisuus vaatii muitakin muutoksia. Paikallisestikin tiedetään, että kuntatalous ja sairaanhoitopiirit ovat tiukoilla eivätkä vaikeudet ole alkaneet koronakeväänä.

Keskipohjanmaan levikkialueella ollaan erityisen kiinnostuneita liikennehankkeista ja siitä, mitä tuki käytännössä merkitsee. Alueiden lentoliikenteen puolesta on jännitetty pitkään. Tieto hallituksen "tahtotilasta" lentoliikenteen turvaamiseksi esimerkiksi Kruunupyystä riittää toistaiseksi. Vielä ei tiedetä, miten lentoliikenne turvataan käytännössä.

Valtatie 8:n ohituskaistojen rakentaminen parantaa liikenteen sujuvuutta tulevaisuudessa Kokkolan ja Vaasan välillä. Tähän hankkeeseen saatiin rahaa miljoona euroa lisätalousarviossa. Käytännössä esimerkiksi Helsingin ja Tampereen junaliikenteen parantaminen vaikuttaa ylempänäkin.

Keskipohjanmaan alueella hallituksen lisäbudjettiin sisältyy 3,1 miljoonan euron rahoitus tiestön kunnostamiseen Reisjärvellä vuonna 2021 järjestettävien Suviseurojen alueella. Pohjanmaan puolella kantatie 68:n parantaminen maksaa useita miljoonia, joiden avulla Kolpista rakennetaan ylikulkusilta Pedersöreen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Elvytystä nykytilanteessa tarvitaan. On aivan oikein, että hallitus pyrkii minimoimaan koronasta johtuvan taloustaantuman pituutta. Asiantuntijoilla on vastakkaisia käsityksiä siitä, käytetäänkö lisätalousarvio enemmän elvytykseen vai elämiseen.

Työllisyystavoitteen korostaminen tuntuu tässä tilanteessa oikeansuuntaiselta. Samoin erilaiset koulutuspanostukset, joihin päästään aikanaan perehtymään tarkemmin. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen tukeminen on välttämätöntä. Työelämä tarvitsee ammatti-ihmisiä.