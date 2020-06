"On tätä odotettu": Elokuvateatteri Bio Rex avautui perjantaina Kokkolassa – saliin otetaan alle puolet normaalista yleisömäärästä ja istumapaikkoja on vain joka toisella rivillä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Elokuvateatteri Bio Rex aukesi perjantaina Kokkolassa kahden ja puolen kuukauden tauon jälkeen. Koronarajoitusten vuoksi teatteri suljettiin maaliskuussa.

Jaana Viitanen ja Tinja Rättyä saapuivat katsomaan viikonlopun ensimmäistä elokuvaa, japanilaista animaatiota. Viitanen sanoo odottaneensa elokuvateatterin aukeamista.

– Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet elämään. On ollut aika tylsää, hän toteaa.

Viitanen ja Rättyä käyvät elokuvissa aina yhdessä ja katsovat monenlaisia elokuvia. Valinta saattaa osua esimerkiksi nuortenelokuvaan tai romanttiseen elokuvaan. Japanilainen animaatiokaan ei ole vierasta.

– Olen nähnyt ohjaajan edellisen elokuvan ja tykkäsin siitä. Tiedän vähän, mihin ollaan tulossa, Rättyä kertoo.

Elokuvateatterissa on tällä hetkellä noudattava erityisiä turvallisuussääntöjä. Kokkolassa turvavälien noudattamiseksi isoon saliin myydään vain 70 paikkaa ja pienen saliin 20. Isossa salissa on 208 paikkaa, joten paikkoja on vähennetty alle puoleen. Joka toinen rivi jätetään tyhjäksi, ja paikkavaraukset ovat poissa käytöstä. Istumapaikoissa pitää olla metrin turvaväli, mutta samaan perheeseen tai seurueeseen kuuluvat voivat halutessaan istua vierekkäin.

Kokkolan Bio Rexin teatteripäällikkö Otto Löytynoja kannustaa ostamaan liput ennakkoon.

– Toiveena on, että ne, jotka pystyvät, ostaisivat liput netistä, jotta myymälässä asiointi jäisi niille, jotka eivät pysty käyttämään nettiä.

Bio Rexin sisäänkäynti on kapea, joten siitä syntyy helposti pullonkaula. Kesällä omaa vuoroa voi kuitenkin odottaa ulkona.

Myymälässä turvallisuus on huomioitu esimerkiksi niin, että myyjillä on kertakäyttökäsineet. Popcornia ja limsaa elokuviin on siis mahdollista edelleen ostaa.

Bio Rexin teatteripäällikkö Otto Löytynoja.

Löytynoja ei pidä yrittäjälle katastrofina sitä, että näytöksiin voidaan myydä alle puolet normaalien lippujen määrästä.

– Rajoitukset sinänsä eivät välttämättä tee toiminnasta kannattamatonta. Jos näytöksiä on useampana päivänä, yleisömäärä kantaa kyllä. Enemmän se on kiinni ensi-illoista.

Monien kansainvälisten, suurten budjettien elokuvien ensi-iltoja on siirretty myöhempään. Tämän vuoksi esimerkiksi Pietarsaaressa elokuvateatteri avautuu vasta 3. heinäkuuta.

Löytynoja toivoo, että amerikkalaiset studiot eivät enää perääntyisi, vaan ensi-iltoja tulisi kesälle sovitusti. Ensimmäinen sellainen on luvassa heinäkuussa Christopher Nolanin Tenet-elokuvan myötä.

– Christopher Nolan on itse sanonut, että hän haluaisi olla mukana pelastamassa leffateattereita, joten toivotaan, että ensi-ilta pysyy, Löytynoja sanoo.

Nolanin elokuvat ovat hänen mukaansa olleet Suomessa varsin suosittuja ja keränneet yleensä 150 000-200 000 katsojaa.

Heinäkuun lopussa on tulossa Disneyn jättisatsaus Mulan, jonka ensi-illan piti alun perin olla maaliskuussa. Elokuun alussa Suomessa ensi-iltaan on tulossa kotimainen nuortenelokuva Eden.

Kokkolassa elokuvateatterin ohjelmistossa on alkukesästä erityisesti elokuvia, joiden esityskausi jäi koronarajoitusten vuoksi lyhyeksi.

Tänä viikonloppuna esitetään neljää elokuvaa. Ensimmäisenä on Matoko Shintain anime-elokuva Weathering with You / Tenki no ko. Se oli kotimaassaan Japanissa viime vuoden katsotuin animaatioelokuva ja oli maan Oscar-kandidaatti parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa.

– Se tuli Suomessa ensi-iltaan vain pari päivää ennen koronasulkua. Kokkolaan se ei ehtinyt ollenkaan, Löytynoja kertoo.

Weathering with You on mahdollista nähdä vain elokuvateattereissa, sillä sitä ei ole suoratoistopalveluissa.

Ohjelmassa on myös eteläkorealainen mustan huumorin jännityselokuva Parasite, joka palkittiin Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnolla, Kultaisella palmulla keväällä 2019. Suomen ensi-iltansa tammikuussa saanut elokuva on kerännyt noin 130 000 katsojaa. Myös Kokkolassa Parasite keräsi Löytynojan mukaan talvella hyvin katsojia, joten sen voisi olettaa kiinnostavan vieläkin.

Lisäksi esitetään kahta kotimaista elokuvaa. Niistä ensimmäinen on Tuukka Temosen ohjaama Aika jonka sain -draama. Se kertoo ratsastusta harrastavasta naisesta, joka halvaantuu onnettomuudessa. Sen ensi-ilta osui aivan koronasulun alle ja sitä ehdittiin Kokkolassa esittää vain pari päivää.

– Keski-Pohjanmaalla on paljon ratsastusta harrastavia, ja tämä elokuva on herättänyt etukäteen paljon kiinnostusta, Löytynoja sanoo.

Helmikuussa ensi-iltaan tullut Se Mieletön Remppa ehti kerätä ennen koronasulkua lähes 120 000 katsojaa.

Bio Rex on ainakin ensimmäiset pari viikkoa auki vain perjantaisin ja lauantaisin. Löytynoja sanoo, että jos näytöksiin alkaa olla tunkua, teatteriin avataan lisäpäiviä.