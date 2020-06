Hannu Björkbackan erikoishaastattelu islantilaisohjaajasta – Rúnar Thor Sigurbjörnsson kirjoittaa omista kokemuksistaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Rúnar Thor Sigurbjörnsson vastaa lyhytelokuvansa Hann (2018) herättämiin kysymyksiin sähköpostilla. Islantilaisohjaaja on New Yorkissa uuden tekstin kimpussa. Nytkin aiheena on ihastuminen, mutta tällä kertaa vastakaiuton rakkaus.

– Asun ja työskentelen tällä hetkellä New Yorkissa. Tänä vuonna aloitin kirjoittamaan romaania Jerseyssä asuvasta homonuorukaisesta, joka rakastuu heteromieheen. Moni aihe kirjassa sai inspiraation lyhytfilmistäni. Jälkeenpäin saatan tehdä romaanista täyspitkän elokuvan.

Kun vaikuttuu ensifilmistä viiden tähden edestä, on yllättävää kuulla, ettei Rúnar Thor miellä itseään ensisijaisesti ohjaajaksi.

– Pidän itseäni enemmän kirjailijana kuin elokuvantekijänä. Hannissa halusin kirjoittaa tarinan, joka innoittaisi LGBT-yhteisöä ja antaisi muillekin lisää toiveikkuutta. Ei kannata antaa periksi, kun näyttää synkältä ja epätoivoiselta. Hann perustuu omaan ulostulooni. Pelkäsin ja jännitin kertoa isälle homoudestani. Ajattelin, että hän pettyisi ja kohtelisi toisin kuin ennen, kertoo Rúnar Thor, joka paljasti suuntautuneisuutensa vanhemmilleen vasta 27-vuotiaana.

– Kun kerroin asian, isä olikin ylpeä ottamastani askeleesta. Postasi siitä jopa Facebookiin. Se oli aika shokki! En tuntenutkaan isääni niin hyvin kuin luulin. Siitä sain idean elokuvan Andrin ja isän väliseen kemiaan.

Ohjaaja-kirjailija Rúnar Thor johti aiemmin pitkään islantilaista matkailuyritys Northboundia. MYRKEY FILMS

Pääosaa esittävä Ásgeir Sigurðsson on näytellyt jo lapsena, mutta Hann on nuoren näyttelijän ensimmäinen kypsä rooli.

– Ásgeir on lahjakkaimpia ihmisiä, joiden kanssa olen työskennellyt. Kävin parikymmentä teiniä läpi ennen kuvauksia. Kun hän tuli sisään ja alkoi lukea tekstiä, tiesin löytäneeni Andrini. Tutkimme hänen kanssaan viikkoja hahmoa ja persoonaa. Kerroin omat kokemukseni, jotta Ásgeir voisi lisätä sen tulkintaansa.

– Annoin luvan poiketa käsikirjoituksesta, mikäli se tuntui luontevalta. Neuvoin näyttelemään tunteita enemmän silmien kuin eleiden kautta. Pienet jutut paljastavat, mitä henkilö ajattelee. Ásgeiria oli tosi hyvä ohjata.

Lyhytelokuvan toinen valtti on vanhempien suurenmoinen suhde.

– Isää näyttelevä Davíð Guðbrandsson oli ohjaajani, kun teimme teatteriin Killer Joe -näytelmää. Soitin hänelle ja tarjosin roolia ilman koekuvauksia. Tiesin, että hän olisi osassa täydellinen. Davíð taas esitteli Bryndís Ásmundsdóttirin, joka esittää äitiä. He ovat ystäviä, joten helppoja ohjattavia vanhempien väliseen rentoon, romanttiseen dynamiikkaan.

Andrin ensitreffien tapaamispaikka on erikoinen: Reykjavikin vapaakirkko.

– Se kuvastaa muuttuvia aikoja. Vapaakirkon valitsin, koska Pride-paraati kulkee aina sen ohi. Pappi ja seurakunta ovat kirkon pihalla sateenkaaren väreissä ja lippuihin koristautuneina monimuotoisuutta juhlimassa, ohjaaja kertoo.

Rúnar Thorin lyhytelokuvassa kaikki on paikallaan. Varmaan rekvisiittana kodin seinällä olevalla kuvalla Bob Dylanista Rolling Thunder -kiertueen maskeissa on jokin merkitys. Ihmisten ylläpitämät roolit ja naamiot ehkä?

– Dylanilla oli tarkoitus vain korostaa vanhempien luonnetta. He ovat rokkaripariskunta. Keittiön radiossakin soivat islantilaisbändit Dikta ja Mammút.

Lopuksi pyysin Rúnar Thoria lähettämään kesäterveisensä keskipohjalaisille nuorille – ja miksei muillekin.

– Lífið er erfitt stundum og ástin kemur og fer, en maður verður að leggja óttann til hliðar og vera sjálfum sér sannur. Lífið er of stutt til að eyða í myrkri og það er heill heimur þarna úti sem mun elska þig nákvæmlega eins og þú ert.

Ja sama suomeksi, kiitos!

– Tiedän, että elämä voi ajoittain olla kovaa. Rakkaus tulee ja menee. Mutta laita pelko pois ja ole uskollinen omalle itsellesi. Elämä on liian lyhyt vietettäväksi pimeässä. Tuolla ulkona on kokonainen maailma ihmisiä, jotka rakastavat sinua juuri sellaisena kuin olet.