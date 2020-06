Kirja-arvio: Jenny Erpenbeckin Päivien loppu -romaanissa on viisi vaihtoehtoista elämää ja kuolemaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjat. Jenny Erpenbeck: Päivien loppu. Suomentanut Jukka-Pekka Pajunen. Tammi 2020.

Yksi nainen, viisi mahdollista, vaihtoehtoista elämää ja kuolemaa.

Näyttämöinä Galitsia, Wien, Berliini ja Moskova 1900-luvun poliittisten ja yhteiskunnallisten mullistusten pyörteissä. Nainen ja tämän suku saavat kokea sodat, natsismin ja kommunismin, sekä elää monenlaisissa oloissa: on vainottu itäeurooppalaisten juutalaisten yhteisö Ukrainassa, köyhä virkamiesperhe Wienissä sekä elämät Neuvostoliitossa ja DDR:ssä.

Moni asia voisi olla toisin, jos… ja entä jos? Saksalaisen Jenny Erpenbeckin romaanissa ihmiset kohdataan historian ja sattuman leikkauskohdissa.

Vuosisadan alussa juutalaiseen sukuun syntynyt tyttövauva kuolee kylmänä talviyönä äitinsä syliin. Vanhempien avioliitto murenee, ei-juutalainen isä pakenee Vapaudenpatsaan helmoihin, äiti ajautuu prostituutioon. Vain isoäiti jää enää vaalimaan juutalaisuuden perintöä.

Entä jos tyttövauva ei olisi kuollutkaan? Jospa hän kuolee nuorena Wienissä sattumalta kohtaamansa epätoivoisen miehen luotiin? Tai elää edelleen ja ryhtyy kirjailijaksi? Siinä tapauksessa kommunistinen vakaumus vie hänet Moskovaan hakemaan Neuvostoliiton kansalaisuutta Stalinin vainojen ja puhdistusten aikaan. Se on aikaa, jona toveri on valmis myymään toverin pelastautuakseen itse Siperialta tai teloitukselta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yksi mahdollisuus on, että nainen selviytyy hengissä yli nuoruuden kuohujen ja vainojen ajan ja päätyy kulttuurityöntekijäksi DDR:ään, oikeaoppisena kirjailijana hän sulautuu osaksi nomenklatuuraa. Siinä tapauksessa tapaamme hänet maineensa huipulla Berliinistä, missä hän elää omakotitalossa arvostettuna ja puolueen monin tavoin palkitsemana kirjailijana. Arkipäiväinen sattuma päättää hänen elämänsä silmänräpäyksessä.

Mutta hän saattaa myös elää yhdeksänkymppiseksi ja viettää viimeiset aikansa muistisairaiden hoitokodissa, outona itselleenkin, välillä edelleen vaalivan tehtäväänsä mallimaan aktiivisena kansalaisena. Kuitenkin juuri tässä kirjan osuudessa on jotain herkkää ja koskettavaa.

Vuonna 1967 Itä-Berliinissä syntynyt ja kasvanut, maailmanmaineessa oleva Jenny Erpenbeck todella tuntee DDR:n ajan, ja myös ajan Saksojen yhdistyttyä. Hän on kokenut, miten kaikki on suhteellista. Eilen korulausein ylistetty sosialistinen mallivaltio vain lakkaa olemasta, ja ihmiset ryntäävät länteen materian perässä. Sitä, mikä eilen oli ehdoton ja ainoa totuus, ei tänään enää ole. Kuvatessaan "rauhan ja sosialismin puolesta taistelleen" kirjailijan hautajaisia Erpenbeck samalla kuvaa ddr:läistä pönötystä, kunniamerkkien esittelyä ja onttoa fraseologiaa.

Päivien loppu rakentuu katkelmista. Se on rakentamalla rakennettu niin että kaikki todellisuudet lopulta kietoutuvat yhteen. Se on kirja politiikasta, ja samalla eräänlainen pelkistetty perhe- tai sukukronikka - pelkistetty siinä mielessä, ettei henkilöillä esimerkiksi ole nimiä. Ihmisten arkista elämää kuvataan koruttomasti. Jenny Erpenbeck kertoo julmista ja hirvittävistä asioista, mutta tekee sen toteavasti ja tunteilematta – tunteminen jää lukijan vastuulle. Jukka-Pekka Pajusen suomentama kieli on kaunista, rytmikästä ja elävää.

Kuin muistumana jostain, vaiko enteenä jostain, raahautuu kautta kirjan painava matkalaukullinen Goethen koottuja teoksia, 20 nidettä. Onko niiden edustama porvarillinen humanismi väkivallan tuhoamaa ja tahraamaa, vai kertooko Goethen pysyminen matkassa 2000-luvulle asti humanismin selviytymisestä – joskus ja jossain, sittenkin?