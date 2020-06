Mielenosoitukset jatkuvat Yhdysvalloissa, poliisin voimankäyttöä halutaan suitsia – Denverissä poliisilta kiellettiin kumiluotien ja kyynelkaasun käyttö

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Eri puolilla Yhdysvaltoja ja ympäri maailmaa on järjestetty päivittäin laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun afroamerikkalainen George Floyd kuoli poliisin kiinniottotilanteessa viime viikolla Minneapolisissa Minnesotan osavaltiossa.

Yhdysvalloissa on kritisoitu poliisin voimankäyttöä mielenosoituksissa, kun protestoijia vastaan on esimerkiksi käytetty kyynelkaasua ja kumiluoteja. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt useita videoita, joissa poliisit vastaavat myös rauhallisiin mielenosoituksiin väkivallalla.

New York Timesin mukaan poliisit ovat saartaneet mielenosoittajia ulkonaliikkumiskiellon alkamisen jälkeen New Yorkissa ja lyöneet rauhanomaisia mielenosoittajia pampuilla. Paikalla olleiden toimittajien mukaan tätä on toistunut useiden päivien ajan.

Poliisit ovat käyttäneet yhä kovakouraisempia otteita myös muualla maassa. Protestoijia on lyöty pampuilla Los Angelesissa, Minneapolisissa rauhallisia protestoijia ja toimittajia on ammuttu kumiluodeilla ja Philadelphiassa poliisit saartoivat ja kyynelkaasuttivat väkijoukon.

Torstaina levisi video, jossa kaksi poliisia työnsi 75-vuotiaan mielenosoittajan katuun ja tämä löi päänsä Buffalossa New Yorkin osavaltiossa. Poliisit pidätettiin virastaan tutkinnan ajaksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan vastalauseena poliisilaitoksen taktisen yksikön kaikki 57 poliisia erosivat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perjantaina pääkaupunki Washingtonin pormestari Muriel Bowser maalautti iskulauseen "Black lives matter" massiivisilla keltaisilla kirjaimilla kadulle, joka johtaa Valkoiseen taloon. Bowser on ottanut useasti yhteen presidentti Donald Trumpin kanssa poliisien kovakouraisista otteista mielenosoittajia kohtaan.

Floydin niskaa lähes yhdeksän minuutin ajan polvella painanut poliisi Derek Chauvin sai torstaina uuden syytteen toisen asteen murhasta, mikä tarkoittaa tahallista tappamista. Kolme muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on saanut syytteet avustamisessa toisen asteen murhassa.

Riippumattomien ruumiinavaustutkimusten perusteella Floyd kuoli tukehtumalla.

Minneapolisin kaupungin demokraattipäättäjät ovat äänestäneet poliisien polvella ja kuristusotteella kiinnipitämisen lopettamisesta. Tuomarin pitää vielä hyväksyä asetus.

Kaliforniassa demokraattikuvernööri Gavin Newsom lupasi kieltää osavaltion poliisia opettamasta kiinnipitotaktiikkaa, jossa ihmisen kaulasta pidetään kiinni kyynärtaipeella. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon mielestä hänen osavaltionsa pitäisi olla edelläkävijä poliisiuudistuksissa, joihin kuuluvat poliisin kurinpitotietojen julkistaminen sekä kuristusotteella kiinnipitämisen kieltäminen.

Black lives matter -aktivistit ovat myös vaatineet poliisin rahoituksen leikkaamista.

Esimerkiksi Los Angelesin demokraattipormestari Eric Garcetti kertoi tällä viikolla havittelevansa 150 miljoonan dollarin leikkauksia kaupungin poliisilaitoksen budjettiin. Vielä huhtikuussa Garcetti ehdotti poliisin määrärahojen nostamista.

Denverissä käräjäoikeuden tuomari on määrännyt poliisia lopettamaan kyynelkaasun, kumiluotien ja muiden "vähemmän kuin kuolemaan johtavien" voimakeinojen käyttämisen mielenosoittajia vastaan. Denverin poliisilaitos aikoo noudattaa määräystä.

Väliaikainen määräys on vastaus mielenosoittajien kanteeseen, jossa valitettiin virkamiesten liiallisesta voimankäytöstä mielenosoitusten aikana.

Käräjäoikeuden tuomarin R. Brooke Jacksonin mukaan rauhanomaisia mielenosoittajia, työtään tehneitä journalisteja ja lääkintähenkilökuntaa vastaan on hyökätty "äärimmäisillä taktiikoilla", jotka on tarkoitettu mellakoiden eikä mielenosoitusten taltuttamiseen. Tuomiossa todetaan, että Denverin poliisi on epäonnistunut omiensa valvonnassa.

Suurin osa Denverin mielenosoittajista on käyttäytynyt rauhallisesti, vaikka viime sunnuntaina korkeimman oikeuden ja museon ikkunoita rikottiin ja joitakin kauppoja ryöstettiin.

Perjantaina mielenosoitukset jatkuivat muun muassa Atlantassa, Los Angelesissa, Minneapolisissa, Miamissa, New Yorkissa ja Denverissä sekä Washingtonissa Valkoisen talon edessä. Reutersin mukaan öiset protestit olivat suurimmaksi osaksi rauhallisia.