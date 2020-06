Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Medialtakaan eivät aiheet lopu: Kulmuni yllättäen pj-kisaan, Lintilän ministerisalkkua saadaankin jännittää ensi viikolle

Perjantaina tuli väistämättä mieleen kesäkuun 24. päivä vuonna 2003, kun silloinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki jätti eropyynnön tasavallan presidentille. Dramaattiseen eroon johtaneet tapahtumat ovat osa suomalaista poliittista historiaa.

Saman vuoden syksynä Jäätteenmäki jätti myös keskustan puheenjohtajan paikan Irak-vuotoon liittyvien kuvioiden takia. Suomalaiseen kielenkäyttöön on jäänyt tuolta ajalta sanonta "Puhun niin totta kuin osaan". Monien poliitikkojen ja merkkihenkilöiden sanomisia siteerataan, mutta usein positiivisessa mielessä.

Suuri yleisö muistaa Jäätteenmäen kaikkein parhaiten 17 vuoden takaisista ajoista, vaikka tämä on tehnyt pitkän uran myös europarlamentaarikkona. Mikä ja millainen on keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin poliittinen tulevaisuus, kun hän kolmikymppisenä on kokenut lyhyessä ajassa näyttävän nousun ja surullisen laskun. Itse hän ei näytä antaneen periksi vaan uskoo tulevaisuuteen politiikassa.

Kulmunin eroon johtaneessa esiintymiskoulutuksessa ei ollut suurin ongelma hinta vaan se, että ministeriöiden laskuun harjoiteltiin myös puoluejohtajan työtä varten. Ei voi kuin ihmetellä, miksi kokenut erityisavustaja tai avustajakaarti ei pitänyt huolta asioista niin, että puurot ja vellit eivät olisi menneet sekaisin ja kaikkia sääntöjä olisi noudatettu. Esiintymisen ja maineenhallinnan koulutus tuli kalliiksi veronmaksajille ja koitui kolhuksi Kulmunin maineelle. Kysymys on myös laista. Suomen Kuvalehden skuuppi toi asian julkisuuteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sitä on turha päivitellä, että poliitikot haluavat ja tarvitsevat esiintymiskoulutusta. He ovat koko ajan julkisuudessa ja puhetta, ilmaisua ja jopa ulkoasua ruoditaan. Toisaalta suuria puhujia on aina arvostettu eivätkä läheskään kaikki ole mitään luonnonlahjakkuuksia.

Paljon on tapahtunut viime kesästä lähtien, Kun SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitus vannoi virkavalansa. Rinteen pääministeriys jäi lyhyeksi ja paikalle nousi supersuosittu Sanna Marin, jonka pääministerikaudella demareiden kannatus on noussut kiitämällä.

Jos loppuvuonna keskustan puheenjohtaja ei kokenut luottamusta silloista pääministeriä kohtaan, taisi nyt käydä sama asia toisin päin. Marin on ollut kova vertailukohta Kulmunille. Myös koronapandemian hoitaminen on satanut demareiden laariin ja se näkyy suoraan kannatusluvuissa.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin asema on ollut tukala alusta lähtien. Niskassa ovat olleet kovat kannatuspaineet, uusi tehtävä puheenjohtajana puolueessa. Valtiovarainministerin salkku on raskas milloin tahansa ja erityisesti koronakriisin taloushuolien keskellä.

Jos keskustan kannatus olisi toisella tolalla, olisi Kulmunin ratkaisu saattanut olla toinen riskeistä huolimatta. Niitäkin on, jotka arvioivat, että nuoruus ja sukupuoli vaikuttivat paineeseen.

Näin kesä etenee, kohta on juhannus. Politiikan myllerrysten keskelläkin ihmiset viettävät viikonloppua, mökkeilevät tai vaikkapa seurailevat meriharakkaperheen touhuja. Tunkeilijat ajetaan pois reviiriltä ja untuvikot harhailevat nurmikolla, kunnes aikuiset komentavat ne ruotuun. Jos olet kuullut meriharakan äänen, tiedät, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä niin kuin käsketään.

Sunnuntaina piti valita uusi valtiovarainministeri, mutta ratkaisu siirtyy. Keskipohjalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä ottaa tehtävän vastaan, jos isänmaa kutsuu. Siitä seuraa muu ministerikierrätys, keskustan puheenjohtajaspekulaatiot kiihtyvät eivätkä medialta aiheet lopu kesken.Ennen tätä kaikkea voi tapahtua vielä vaikka mitä. Niin nopeasti tilanteet nyt muuttuvat.

Lauantaina tulleiden tietojen mukaan Kulmunikaan ei ole antanut periksi vaan lähtee jokseenkin yllättäen puheenjohtajakisaan syyskuun puoluekokouksessa, mikä tekee johtajapelistä entistä kiihkeämpää.