Soiten luottamushenkilöiden mielipide: Tarvitaan yhteistyötä ja inhimillisyyttä – Keskusteluissa on kyseenalaistettu johdon ja hallinnon sekä valmistelutyön pätevyys ja rehellisyys

Me allekirjoittaneet Soiten luottamushenkilöt olemme huolestuneita siitä kehityksestä, joka maakuntamme yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän luottamusjohdossa on viime kuukausien aikana tapahtunut. Palveluiden järjestämistä ja kehittämistä horjuttava toiminta huipentui tällä erää Soiten valtuuston kokouksessa. Tuolloin jätettiin monien käänteiden jälkeen esitys hallinnon toimivuutta ja luottamusta mittaavan valiokunnan perustamisesta. Keskusteluissa on kyseenalaistettu johdon ja hallinnon sekä valmistelutyön pätevyys ja rehellisyys. Emme voi yhtyä näihin väitteisiin.

Erityisen haitallisina näemme jatkuvat syytökset Soiten johdon epäpätevyydestä. Konkretiaa ja esimerkkejä ei näiden syytteiden tueksi ole esitetty. Valtuustossa nostettiin esille asioita, jotka normaalitilassa olisi kuitattu teknisinä korjauksina. Tällainen keskustelu ja päätöksenteko on repivää, se ei rakenna vaan hajottaa.

Soiten luottamushenkilöinä olemme kokeneet kaikkein tärkeimpänä päämääränämme sen, että julkiset, saavutettavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut alueellamme turvataan. Soite organisaationa on onnistunut integroimaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoketjut. Tämä hyvin alkanut työ on vielä kesken ja kehitettävääkin varmasti vielä on. Palveluntarpeen kasvun sekä rajallisten resurssien muodostama yhtälö on hyvin haastava - myös kuntatalouksien näkökulmasta. Tässä tilanteessa näemme, että tie eteenpäin on yhteistyössä. Meidän luottamushenkilöiden on kyettävä rakentavaan yhteistyöhön osin erilaisista näkökulmista ja mielipiteistäkin huolimatta. Yhteistyöllä, luottamuksella ja kunnioituksella niin luottamushenkilöiden kesken kuin suhteessa viranhaltijoihin, voimme rakentaa ja kehittää meille kaikille tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin palveluita.

Erityisen pahalta tällainen keskustelu tuntuu tämän poikkeuksellisen kevään jälkeen. Toimivan julkisen terveydenhuollon rooli covid-19 -pandemian aikana on ollut maassamme ratkaisevan tärkeä. Tässä vaikeassa ja alati muuttuvassa tilanteessa on Soite selvinnyt erittäin hyvin. Jokainen Soiten työntekijä on omalla tärkeällä paikallaan ollut kantamassa vastuuta ja turvaamassa terveyttämme ja hyvinvointiamme. Kiitos tästä heille!

Haluamme tehdä jatkossakin töitä Soiten toiminnan kehittämisen sekä alueemme ihmisten sote-palveluiden turvaamiseksi. Yhteistyötä ja inhimillisyyttä, kiitos.

