Keskusta perui sunnuntain kokouksensa – sekavaa vyyhtiä selvitellään koko viikonloppu

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni yllätti perjantaina jopa puolueensa johdon ilmoittamalla, että hän eroaa valtiovarainministerin pestistään.

Taustalla oli viikolla alkanut kohu hänen esiintymiskoulutuksensa korkeista palkkioista.

Moni ehti jo ajatella ja veikata sitä, kuka valitaan Kulmunin tilalle syyskuussa pidettävässä puoluekokouksessa Oulussa.

Lauantaina Kulmuni yllätti jälleen. Iltalehden tietojen mukaan tänään on pidetty etänä puoluehallituksen kokous. Siellä Kulmuni on viestittänyt, että hän haluaa jatkaa keskustan puheenjohtajana tuon syyskuun kokouksen jälkeen.

Perjantaina hän ei lyhyessä tiedotustilaisuudessa kommentoinut jatkohaluistaan mitään.

Mutta puheenjohtajahaluille ei ole saatu vahvistusta. Nyt seurasi jännittävässä näytelmässä taas uusi käänne. Keskustan eduskuntaryhmän ja puoluehallituksen sunnuntaiksi kutsuttu kokous on peruttu.

Siellä piti valita uusi valtiovarainministeri. Kokous järjestetään myöhemmin.

Aikalisän ottaminen kertonee siitä, että puolue tarvitsee lisäaikaa sekavan vyyhdin selvittämiseen.

Hassu yhteensattuma on, että alun perin keskustan puoluekokous oli määrä pitää tänä viikonloppuna Vantaalla. Koronakriisi kuitenkin sotki niin keskustan kuin muidenkin puolueiden kokousten aikataulut.

Kulmunin mahdolliset halut jatkaa puolueen johdossa kertovat siitä, ettei hänellä on vielä intoa ja ennen kaikkea tarvetta näyttää kyntensä.

Puheenjohtajakausihan ei ole kestänyt vielä vuottakaan. Hänet valittiin puheenjohtajaksi viime syksynä ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa.

Vastaehdokkaana oli puolustusministeri Antti Kaikkonen. Peli selvisi Kulmunin hyväksi reilun parin sadan äänen turvin.

Toisaalta tilanne olisi tukala, jos Kulmuni tulisi valituksi, mutta ei ole hallituksen jäsen.

Perinteisesti puoluejohtaja on ollut myös ministeri. Joskus toisenlainenkin järjestely on toiminut, mutta periaatteessa kaksilta rattailta johtaminen voi käydä hankalaksi varsinkin, kun keskusta toiseksi suurimpana puolueena on toiseksi tärkeimmän eli valtiovarainministerin salkun haltija.

Kulmunilla on itsellään tästä kokemusta. Kun hänet kruunattiin uudeksi puheenjohtajaksi, hän ei heti vaatinut itselleen valtiovarainministerin salkkua. Vaihto tapahtui vasta myöhemmin, kun silloinen pääministeri AnttiRinne joutui eroamaan tehtävästään keskustan ilmoitettua, ettei Rinne nauti enää heidän luottamustaan.

Eroa on kuitenkin siitä, että Kulmuni oli alusta lähtien hallituksen jäsen.

Keskustan kannatus ei ole Kulmunin kaudella lähtenyt lentoon, vaikka vielä viime syksynä niin uskottiin.

Ylen viimeisessä mittauksessa kannatus oli pudonnut 10,7 prosenttiin.

Lukema todistaa, että puolue on edelleen käymistilassa. Sen antama viesti ei ole kirkastunut, eikä kenttäväen luottamus ole palautunut.

Kun lähdetään liikkeelle näistä lähtökohdista, niin Kulmunin mahdolliset uusia valtakirjansa eivät ole korkealla. Paljon toki riippuu siitä, ketä kaikkia hän saa vastaehdokkaiksi.

Keskustan pitkän linjan vaikuttaja ihmetteli lauantaina Lännen Medialle Kulmunin ulostuloa. Hän toivoi, että Kulmuni paria yötä nukuttuaan muuttaisi mielensä. Kaksiteräinen johto ei vain toimi. Samanlaisen vedon teki talvella Rinne, kun hän kertoi jatkavansa puheenjohtajana.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) olisi tässä kuussa valittu puheenjohtajaksi, ellei korona olisi tullut väliin. Nyt demareidenkin kokous on syksyllä.

Vastapainona Kulmunilla on toki laaja kannattajajoukkonsa. Pohjoisen tyttöä ei haluta jättää yksin.

Moni katsoo, että hän erosi liian herkästi ministerin toimestaan. Sosiaalisessa mediassa Kulmunille sataa tukea. Moni kehuu hänen suoraselkäisyyttään, mutta moittii avustajakuntaa, joka junaili esiintymiskoulutuksen.

Puheenjohtajakisaan odotellaan ennen kaikkea Annika Saarikon reagointia.

Hän palaa perhevapailta loppukesästä hallituksen tiede- ja kulttuuriministeriksi. Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen ehdokkuus voi olla mahdollinen.