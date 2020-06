Tämä koronavirus aihe tuo esille lähes oudoimpia piirteitä. Ihmisen rasismi, varsinkin ikärasismi on ikävää luettavaa.

Minun kohdallani on sattunut ikäviä tilanteita tämän asian tiimoilta. Koska kannatan elämäntavoissa tätä Belle-epock (kaunis aikakausi) linjaa, olen 85-vuotias ja hyväkuntoinen ikääni nähden. Räikeimmät ja absurdeimmat kokemukset minulla on roskien viennistä.

Kun istahdin ulkona penkille roskien viennin jälkeen, niin sanottiin että istuin liian lähelle erästä rouvaa ja miestä. Turvaväli oli liian kapea. Ehkä tämä tilanne vaikutti herkkään mielen tilaani sen, että yöllä minulle tuli outo sairauskohtaus. Olin menettänyt hetkeksi tajuntani. Kun heräsin melkein heti, oloni oli lähes makaaberi. Olin aivan tokkurassa henkisesti. Soitin rannekkeellani apua ja pian ambulanssi tulikin. Kello oli noin kello puoli viisi. Huone oli mennyt aivan sekaisin. No, ambulanssin kuljettaja ja hoitaja olivat ammateissaan huippuluokkaa, niin sain todella ammattilaisia auttajia. Tilanne rauhoittui ja ensiavun jälkeen saatiin tilanne hallintaan. Nykyinen ajan kuva ruokkii ihmisessä ihmisen huonompaa minäkuvaa esiin. Meillä itse kullakin on omat haavoittuvat minä kuvamme sisimmässämme. Ihmisen haavoittuvuus purkautuu erilaisine tunnereaktioina esiin.

Joku filosofi on sanonut että ihminen on ihmiselle susi. Homo homidi-lupus. Sananlasku taas sanoo: ihaninta on ihmisessä hänen laupeutensa. Sitten Andre Giden lausahdus: voittaa ilo taistelun kautta on parempi kuin alistua alakuloon. Ja sitten Jean-Jaquesin Rousseaun mietelmä: intohimojen tie on johtanut minut filosofiaan. Ja se lause: Se joka ylhäältä anotaan, on usein itsessämme. (William Shakespeare) Ja! Epäily on tyranniuden rikoskumppani (Henry David Amiel) Kaunista ja onnellista kesää kanssakulkijoille.