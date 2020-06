Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Perjantaina suurin uutispommi kotimaassa oli se, että Katri Kulmuni (kesk.) ilmoitti eroavansa valtiovarainministerin paikalta. Taustalla oli viikolla alkanut kohu hänen esiintymiskoulutuksensa korkeista palkkioista. Pitkän linjan perholainen keskustalaispoliitikko Antti Hietaniemi ei pidä tapahtunutta ihmeenä. Se mitä on taustalla tapahtunut, mennee suunnattoman vauhdin ja nopeiden käänteiden piikkiin.

Vaikka pitkän linjan poliitikko ei sano ajattelevansa niin, että nuoruus on rasite, sanoo hän sen, että nykymeno on sitä, että liian nuorena hypätään liian isoihin saappaisiin.

– Valtakunnallisesti ja ihan puolueista riippumatta meno on sellaista, että pidetään ihan normaalina sitä, että jo kolmekymppisenä voidaan hoitaa vaikka minkälaisia tehtäviä. Siinä on juuri vaara käydä näin. Kun puuttuu elämänkokemuksen tuoma valmius hoitaa eteen tulevia vastoinkäymisiä, sitten tehdään nopeita johtopäätöksiä, pohdiskelee Hietaniemi.

Toisaalta nyt meneillään olleeseen tapaukseen Hietaniemi ei näe, että joku muu vaihtoehto olisi tullut kysymykseenkään. Hän myös uskoo Katri Kulmunin uran jatkuvan politiikan parissa mikäli Kulmuni itse niin haluaa.

Myöskään mediaa Hietaniemi ei lähde suomimaan.

– Ei tapahtuneesta voi mediaa syyttää. Median tehtävä on tuoda epäkohtia esiin ja media on aina kriittisesti seurannut poliitikkojen tekemistä. Tottakai maailma on muuttunut viimeisen kymmenen viidentoista vuoden aikana poliitikkojen kannalta hyvin julmaksi. Vauhti on nopeaa ja kuinka poliitikko voi ennakoida tai edes aavistaa, että jotakin sanoessaan päätyy lööppeihin, hän sanoo.

Aika lailla tuore hallitus, joka tekee maanantaina vähintään yhden uuden nimeämisen tuo politiikan kesään uutta pöhinää.

Perholainen konkaripoliitikko toivoo, ettei nyt valahda puurot ja vellit sekaisin.

– Vilpittömästi toivon, ettei nyt meneillään olevaan kuohuntaan sotketa hallitusyhteistyötä, se nimittäin on erittäin toimivaa. Kauan jumissa olleeseen Sote-hankkeeseen on saatu vihdoin suuntaviivat paikoilleen ja se tarvitsee enää hienosäätöä. Niskassamme on edelleen korona ja vielä suuri poliittinen kysymysmerkki EU:n tukipaketti, näissä tarvitaan saumatonta ja hyvää hallitusyhteistyötä, toteaa Hietaniemi.

Keskustassa pyritään järjestämään rivit uudelleen pikimmiten, mutta lievää saikkausta on ollut ilmassa. Hallituksen tulisi olla toimintavalmiudessa mahdollisimman pian.

Moni ehti jo ajatella ja veikata sitä, kuka valitaan Kulmunin tilalle syyskuussa pidettävässä puoluekokouksessa Oulussa.Lauantaina Kulmuni yllätti jälleen kenttäväkensä ilmoittamalla (tiettävästi), että hän haluaa jatkaa Keskustan puheenjohtajana tuon syyskuun kokouksen jälkeen.

Keskustan ministerivalintakokous oli suunniteltu pidettäväksi sunnuntaina iltapäivästä, mutta nyt se järjestetäänkin maanantaina aamu yhdeksältä.

