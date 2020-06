Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Puuskainen tuuli on pitänyt sunnuntaina alueen pelastuslaitokset liikkeellä. Vaikka toistaiseksi mitään isompaa ei ole sattunut, on Keski-Pohjanmaan sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksilla työtehtäviä kaatuneiden puiden kanssa riittänyt.

Ilmatieteen laitos varoittelee, että etelätuuli on tänään voimakasta suuressa osassa maata. Etenkin pohjanmaalta Etelä-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä on odotettavissa voimakkaita noin 20 m/s puuskia. Myös muualla tuuli on puuskissa yleisesti kovaa. Tuuli aiheuttaa tänään paikoin vahinkoa.

Tuulivaroitukset on annettu muun muassa Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.