Kälviän musiikkileiri alkoi – etätoteutus ei karkottanut oppilaita eikä opettajia: "Kun Kälviälle kerran tulee, sen jälkeen ei voi olla tulematta"

Tavallisesti Kälviän opisto on kesäkuun alussa täynnä nuoria muusikoita ja soittoa kuuluu jokaisesta huoneesta. Kun Kälviän musiikkileiri viime vuonna täytti 50 vuotta, leirillä oli 170 osallistujaa.

Tänä vuonna opistolla on hiljaista, sillä Kälviän musiikkileiri järjestetään olosuhteiden pakosta etäopetuksena. Voisi kuvitella, että etäopetukseen ovat jo kyllästyneet sekä oppilaat että opettajat, mutta leirin taiteellinen johtaja Mikko-Pekka Svala kertoo, että molempien innostus maanantaina alkaneeseen leiriin yllätti positiivisesti.

– Kun syntyi idea toteuttaa leiri paremman puutteessa etänä ja lähetin opettajille viestiä siitä, olisiko mahdollista tehdä se online-opetuksena, kukaan ei kieltäytynyt. Ajattelin myös, että 50-60 oppilasta olisi realistinen määrä, mutta ilmoittautuneita on kaikkiaan 92.

Leiriläisten joukko on Svalan mukaan hiukan erilainen kuin normaalisti. Hän arvioi, että pois on jäänyt niitä, joille itse leirillä olo on tärkeää. Mukana on tavallista enemmän aikuisia musiikinharrastajia sekä ulkomailla asuvia.

– Emme ole mainostaneet leiriä kansainvälisesti mitenkään, mutta on mukavaa, että ulkosuomalaiset ovat löytäneet sen, Svala sanoo.

Hänen oppilaitaan asuu esimerkiksi Turussa, Savonlinnassa ja Malagassa.

Tommi Hyytinen opettaa käyrätorvensoittajia verkossa. Tommi Hyytinen

"Take-away"-musiikkileirillä annetaan opetusta kaikissa jousisoittimissa, lähes kaikissa puhaltimissa sekä lyömäsoittimissa. Jokainen oppilas saa yhden 45 minuutin soittotunnin päivittäin. Soittotunnit toteutetaan live-opetuksena eri videoneuvottelupalvelujen kautta. Svala arvioi, että yleisin niistä on Zoom.

– Ne eivät ole ihan optimaalisia musiikin toistamiseen, mutta jonkin verran olemme hyödyntäneet sitä, että oppilas nauhoittaa etukäteen soittoaan ja tunnilla käydään läpi enemmän yksityiskohtia, hän toteaa.

Jokainen opettaja pitää oppilailleen leirin aikana myös kaksi ryhmätuntia. Varsinaista yhdessä musisointia eli kamarimusiikkia ryhmätunneilla ei tehdä, vaan käydään läpi opettajan valitsemia teemoja yhdessä.

Lisäksi iltaisin on etäluentoja ja paneelikeskusteluja. Esimerkiksi maanantaina käyrätorvisti Tommi Hyytinen kertoi muusikon kehonhuollosta.

Kälviän musiikkileirin opettajat ovat yleensä olleet Suomen musiikkielämän huipulta, ja tämä vuosi ei tee poikkeusta. Mukana on yli 20 opettajaa mm. Radion Sinfoniaorkesterin, Tampere Filharmonian ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin riveistä.

Svala sanoo, ettei opettajien rekrytointi ole vaikeaa, sillä monet pitävät Kälviän opiston miljööstä ja tunnelmasta.

– Siellä on hyvät oltavat, opettajat viihtyvät hyvin.

Opettajillekin leirielämä on vaihtelua tavanomaiseen opettamiseen. Svala itse opettaa fagotinsoittoa kahdessa musiikkioppilaitoksessa.

– Kun lukuvuoden touhuaa omien oppilaiden kanssa, uusien oppilaiden kanssa oleminen on yllättävänkin virkistävää, hän sanoo.

Leirillä myös tapaa kollegoita eri puolilta Suomea. Se puoli jää tänä vuonna pois, mutta opettajat jakavat viikon aikana kokemuksiaan omassa WhatsApp-ryhmässä.

Kohtalona take-away-Käläviä jatkuu perjantaihin 12.6. saakka.