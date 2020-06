Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien mielipide: Tuotamme hyvinvointia Suomelle jatkossakin – jos meidän annetaan

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: ”Huolehditaan elinvoimaisuuden osatekijöistä alueellisesti tasapainoisesti. Erityisesti kiinnitetään huomio saavutettavuuteen”. Vetoamme hallitukseen, jotta lentoliikenne ymmärrettäisiin välttämättömänä liikenneinfran muotona joka puolella Suomea.

Lentoliikenteen merkitys korostuu erityisesti kaukana Helsingissä olevilla alueilla, joissa kansainvälisyyteen perustuva matkailu tai teollisuus ovat merkittävässä roolissa. Vastuu saavutettavuudesta on valtiolla.

Esimerkiksi Kokkola-Pietarsaari lentoaseman toiminta on edellytys sille, että Pohjanmaan Vienti-Suomi voi jatkossakin luoda kansallista hyvinvointia. Kokkola-Pietarsaaren lentoasema on lähikenttä noin 200 000 ihmiselle. Lentokenttä palvelee aluekenttänä laajempaa Keski-Pohjanmaan ja Oulun eteläistä aluetta, jossa tunnin saavutettavuuden säteellä ovat mm. Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Ylivieskan ja Kalajoen seutukunnat. Lentoaseman vuosittaisesta 70 000–90 000 matkustajasta noin 70 % on liikematkustajia.

Karrikoiden voisimme kysyä; kuka on kannattava lentomatkustaja? Lentoyhtiön näkökulmasta kannattavaa on järjestää edullisia yhteyksiä viikonloppulomille Berliiniin. Vaakakupin toisella puolella on saksalainen asentaja, joka tulee varmistamaan, että 1000 henkeä työllistävä tuotantolaitos pysyy toiminnassa. Kumpi lentomatka on kansantaloudelle tärkeämpi?

Kokkola-Pietarsaaren alue on yksi Suomen merkittävimpiä vientiteollisuuden keskittymiä. Kokkola Industrutrial Parkin ja Pietarsaaren Alholmin alueilla on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on jopa yli 90 %. Vientiteollisuuden työpaikkoja on noin 4000 ja yritysten liikevaihdosta viennin osuus on n. 2,5 mrd. euroa. Lentoaseman alueella on myös kasvavaa matkailukysyntää. Kalajoen Hiekkasärkät sekä kasvaa että kansainvälistyy. Matkailun keskiössä on saavutettavuus ja kansainvälisen matkailun kehittämiselle lähikenttä on ehdoton.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lentoyhtiöt mittaavat toimintaansa kannattavuudella eli matkustajamäärillä ja euroilla. Valtio-omistajan tulisi puolestaan tarkastella mikä kokonaistaloudellinen merkitys lentoliikenteellä alueelle on. Mikä on tuottava lentomatka? Voidaanko mittareina pitää verokertymää, työllistävyyttä, yritysten investointeja alueelle? Valtion tulee rohkeasti ohjata omistamiaan yhtiöitä, jotta kokonaistaloudellinen näkökulma toteutuu.

Suomen hallituksen tulee vaikuttaa aktiivisesti siihen, että valtio Finnairin enemmistöomistajana vaikuttaa lentoyhteyksien avaamiseen Kokkola-Pietarsaaren lentokentällä viimeistään kesälomakauden päättyessä elokuun puolivälissä.

Haluamme jatkossakin luoda edellytyksiä aktiivisesti toimivalle, kansainvälistyneelle ja vientitoimintaa harjoittavalle yritystoiminnalle – jos meidän annetaan se tehdä.

Kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat

Peter Bostrom (rkp), Pietarsaari

Miika Heikkilä (kesk.), Kalajoki

Tiina Isotalus (sd.), Kokkola

Mari Kerola (kesk.), Kannus