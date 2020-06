Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kuntatalouden ollessa mitä on, Kokkolan kaupunki pyrkinyt pääsemään eroon osasta omistamistaan rakennuksista.

Useissa isoissa tyhjäkäynnillä olevissa rakennuksissa kiinteät käyttökulut ovat olleet suuret, esimerkiksi nyt tyhjillään olleen Vitsarin koulun öljylämmitykseen uppoaa vuodessa 15 000 euroa.

Kokkolan kaupunginhallitus laittoi jo kevättalvella nettiin huutokaupattavaksi muun muassa Vitsarin koulun. Kiinteistön osalta huutokauppa päättyi toukokuun lopulla. Vaikka kaupan ollut kohde herätti kiinnostusta, sitä oli katsottu yli 13 tuhatta kertaa, seuraajia huutokaupalla oli liki 170 henkilöä, tarjoajina oli 15 henkilöä ja tarjouksia jätettiin kaikkiaan 31 kappaletta, ei loppusumma noussut kuin viittäkymppiä vaille kymmeneen tuhanteen euroon.

Suhteellisen matalasta hinnasta huolimatta Kokkolan kaupunginhallitus päätti lyödä kaupat lukkoon.

Kaupunginhallituksen maanantain kokouslistalla oli asioita laidasta laitaan. Muun muassa kuntarahoituksia puntaroitiin huolella.

Päädyttiin siihen, että kaupunki lähtee noin 40 000 euron osuudella Jyväskylän yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallinnoimaan MECCO - Osaamista tukevat yhteistyön menetelmät -hankkeeseen. Siinä tavoitteena on lisätä, vahvistaa ja systematisoida yliopistojen ja alueen työelämän, yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kokkolan osallistuminen on edelleen ehdollista ja riippuu siitä, tekeekö päärahoittaja myönteisen päätöksen.

Tankarin hallintosääntöä viilattiin. Minna Mustonen

Kokkolassa käynnistyy ensi vuoden alusta kaksi ja puoli vuotta kestävä työllisyyskokeilu. Kokeilun myötä noin 2500 pitkäaikaistyötöntä, alle 30-vuotiasta työtöntä, työtä vailla olevaa maahanmuuttajaa siirtyy asioimaan kunnan kanssa eikä enää TE-toimiston kanssa.

Ensi vuoden alusta käynnistyvän työllisyyskokeilun tavoitteen on saada paremmin työttömille suunnatut palvelut kohdennettua ja pienennettyä sitä mukaan kunnan maksamia sakkomaksuja.

Kuntien pitää maksaa Kelalle puolet henkilön työmarkkinatuesta sen jälkeen, kun työttömänä olo ylittää 300 päivän rajan. Jos työttömällä tuhannen päivän raja ylittyy, kunnan osuus nousee 70 prosenttiin. Kokkola maksaa Kelan kautta 2,4 miljoonaa euroa vuodessa tätä niin kutsuttua sakkomaksua.

– Kokkolan osalta Kelalle maksettu summa on kuitenkin hyvin vertailukelpoinen, kun vertailemme meitä muihin kaupunkeihin. Siltä osin meillä on jo hyvin asiat. Käynnistyvän työkokeilun tavoitteena on auttaa entistä paremmin työttömät ja oikeat työllisyyspalvelut kohtaamaan, sanoo Kokkolan työllisyyspäällikkö Ilkka Rintala.

TE-toimistosta siirtynee vähintään yhdeksän henkeä kaupungin palkkalistoille ensi vuoden alusta.

Kaupunginhallituksessa aiheesta käytiin lähetekeskustelu.

Lotta-patsas saa kaveriksi Suojeluskuntalais-patsaan. Sini Sulkakoski

Vartiolinnan edustalla seisova Lotta-patsas saa vierelleen taiteilijaprofessori Pekka Jylhän tekemän parimetriä korkean pronssisen Suojeluskuntalais-patsaan. Vapaussotien Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry lahjoittaa patsaan Kokkolan kaupungille 400- juhlavuoden kunniaksi. Kaupunginhallitus irrottaa 4000 euroa patsaan jalustan perustusten tekemiseen.

Kokkolan suosituimman nähtävyyden, Tankarin majakkasaaren hallintosääntöä viilattiin. Tankarin saaren hallintosäännön mukaan karitoimikuntaan kuuluu puheenjohtajana toimiva satamavouti ja seitsemän jäsentä, jotka edustavat saaren eri toimijatahoja.

"Saaren asukkaiden edustaja valitaan kahdenvuoden kaudeksi saaren asukkaiden keskuudesta Satamavoudin valvonnan alaisuudessa

toteutettavilla vaaleilla. Valitun edustajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla hallintaoikeus saarella olevaan rakennukseen. Sama henkilö voidaan valita yhtäjaksoisesti karitoimikunnan jäseneksi korkeintaan neljäksi vuodeksi. Vaalien käytännön toteutuksesta

vastaa Pro Tankar ry. Saaren asukkaiden edustaja tulee ilmoittaa vuosittain satamavoudille toukokuun loppuun mennessä."

Tankarin saaren hallintosääntöä ja satamajärjestystä tarkennetaan vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä muun muassa paljon porua herättäneiden venepaikkojen jaon osalta.