Kalajoen kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen Sautinkarin leirintäalueen vuokrauspäätöksestä

Kalajoen kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joka koski kaupunginhallituksen 18.5.2020 tekemää päätöstä Sautinkarin leirintäalueen vuokrauksesta. Oikaisuvaatimuksen tehneet Sirkka Alho, Hanna Saari, Juha Tuliniemi, Päivi Alho, Eero Kinare, Kauko Hukka, Juha Rahkola, Jouko Arvo ja Tapani Ojala vaativat asian palauttamista uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi, koska on mahdollista, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on ollut asiasta päätettäessä asemansa vuoksi yhteisöjäävi Kannuskylän jakokunnan sihteerinä ja lisäksi vielä intressijäävi lähisukulaistensa ja omien jakokunnan osuuksiensa kautta yhtenä suuromistajana. Puheenjohtaja itse ei ole nähnyt tarvetta jäävätä itseään päätöksenteosta.

Kaupunginhallitus perusteli oikaisuvaatimuksen hylkäämistä sillä, ettei puheenjohtajan intressijäävin ja yhteisöjäävin edellytykset täyty. Vaikka jakokunnalla on omistusta vuokra-alueen läheisyydessä ja maanhankinnasta on käyty neuvotteluita, niin maanhankinnalla ja kaavoituksen käynnistämisellä ei ole kuitenkaan sellaista merkitystä vuokrasopimuksen sisältöön tai kestoon, että syntyisi esteellisyyttä. Kaikki vuokrasopimuksen vaihtoehdot on laadittu siltä pohjalta, että vuokrasopimuksen kesto ei estä kaavoituksen käynnistämistä ja lainvoimaisen kaavoituksen toteutusta.

Päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen äänin 6­–1 Jukka Rahjan esitys, että tässä asiassa on tapahtunut salassa pidettävien tietojen ja henkilörekisterin julkisuuteen ja yleiseen tietoverkkoon saattaminen ilman asianomaisten lupaa. Tämä asia otettiin esille muissa asioissa varoitusasiana. Äänestyksessä Rahjan lisäystä kannattivat Hanna Halmeenpää, Eija Pahkala, Mauno Rahkola, Mikko Lauri ja Vesa Hihnala. Tapani Ojala ei kannattanut lisäystä, Sirkka Alho äänesti tyhjää. Alho jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.