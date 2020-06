Tullipakkahuoneelle kesäfestarit – Kokkolassa nähdään heinäkuussa Tuure Kilpeläinen, Rajaton ja Eino Grön, sekä stand-up-artisteja

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Tullipakkahuoneella järjestetään heinä-elokuun vaihteessa neljäpäiväiset kesäfestarit. Tullipakkahuone Fest -tapahtuma alkaa keskiviikkona 29.7. stand up -illalla, jossa esiintyvät Niko Kivelä, Jacke Björklund ja Aatu Raitala.

Niko Kivelä.

Torstaina 30.7. Kesäillan valssit, tangot ja swingit -konsertissa solistina on Eino Grön, ja hänen kanssaan musisoivat saksofonisti Jukka Perko ja pianisti Iiro Rantala. Eino Grön ja Iiro Rantala ovat esiintyneet yhdessä jo pitkään, ja Perko ja Rantala ovat mm. julkaisseet yhteisen jazz-levyn vuonna 2015.

Perjantaina 31.7. on vuorossa Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani -yhtyeen konsertti. Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani julkaisi uuden levyn maaliskuussa ja sen piti tehdä konserttisalikiertue keväällä. Kiertue siirtyi seuraavaan vuoteen, mutta yhtye tekee loppukesästä muutamia keikkoja.

Lauantaina 1.8. konsertoi lauluyhtye Rajaton. Vuonna 1997 perustettu Rajaton on Suomen suosituimpia a cappella -yhtyeitä, joka on esittänyt omia tulkintojaan mm. Abban, Queenin ja the Beatlesin musiikista.

KPK Eventsin Sami Luoma kertoo, että tapahtuma järjestetään nykyisten turvasääntöjen puitteissa ja yleisön turvallisuus huomioiden. Keikat ovat Tullipakkahuoneen sisäpihalla, joten periaatteessa kyse on ulkoilmatapahtumasta.

Suomessa saa tällä hetkellä järjestää maksimissaan 500 hengen yleisötapahtumia. Tullipakkahuone Festin kuhunkin konserttiin myydään 400 lippua. Julkinen myynti alkaa maanantaina.