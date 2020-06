Eduskunnan puhemieheksi valittiin Anu Vehviläinen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Anu Vehviläinen valittiin eduskunnan puhemieheksi valtiovarainministerin paikan ottaneen Matti Vanhasen tilalle.

Eduskunta valitsi täysistunnossaan tiistaina 9. kesäkuuta Anu Vehviläisen (kesk.) puhemieheksi. Vehviläinen sai puhemiesvaalissa 167 ääntä.

Filosofian maisteri Anu Vehviläinen on toiminut kansanedustajana vuodet 1995–2003 sekä vuodesta 2007 lähtien. Vehviläinen oli valtioneuvoston jäsen ja toimi liikenneministerinä vuosina 2007–2011, kunta- ja uudistusministerinä 2015–2019 sekä kunta- ja liikenneministerinä vuonna 2019. Vehviläinen on kotoisin Joensuusta ja hänet on valittu eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä.