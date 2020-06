Laura Läspän kolumni: Oi VHS, milloin teet paluun?

Vinyylilevy on noussut kuolleista. Keräilijät ympäri maailman haalivat vanhoja levyjä kokoelmiinsa ja yhä useampi uusi albumi julkaistaan myös vinyylinä. Kokkolassa viime viikolla avatun levykaupan valikoimasta leijonanosa on, arvasit oikein, vinyylejä.

Musiikkiformaattien jättiläinen näytti tulleen tiensä päähän 1990-luvun alussa: CD-levy, compact disc, oli vallannut markkinat. Ihmiset luopuivat suurista levyhyllyistään, ja vinyylejä kärrättiin kirpputoreille.

Nyt aika on ajanut ohi jo CD-levystäkin. Digitaalinen musiikki ja musiikin suoratoisto on jo vuosia ollut päivän sana, mutta kuin ihmeen kaupalla vanhanaikainen vinyyli pitää pintansa. Vuonna 2019 Yhdysvaltain musiikkiteollisuuden etujärjestö Recording Industry Association of America (RIAA) jopa ennusti raportissaan, että Yhdysvalloissa vinyylien myynti ohittaa pian CD:n.

Keräilijät perustelevat vinyylilevyjen suosiota muun muassa äänenlaadulla, mutta siihen en usko. Sen sijaan uskon yksinkertaisempaan selitykseen.

Minä tunnen lapsenomaista innostusta joka kerta kun pyörittelen käsissäni vanhoja VHS-kasetteja. Vaalin tarkasti VHS-kokoelmaani ja -nauhuriani. Vaikka vanhojen kasettien äänen- tai kuvanlaadussa ei ole kehumista ja kelaaminenkin on tuskaisen hidasta, yksikään suoratoistopalvelu tai DVD-levy ei voi koskaan herättää minussa yhtä voimakasta kiintymystä.

Tähän samaan tunteeseen ja kokemukseen, nostalgiaan, uskon vinyylinkin uuden voittokulun perustuvan.

VHS koki lopulta 2000-luvun puolivälissä samankaltaisen kohtalon kuin vinyyli: käytännöllisempi ja kompaktimpi formaatti, DVD, syrjäytti sen. Nyt vanhoja kasetteja voi ostaa kirpputoreilta ja divareista puoli-ilmaiseksi, aivan kuten vinyyleitä parikymmentä vuotta sitten.

Nostalgiannälkäisenä jään odottamaan, josko kasetit vielä joku päivä saavuttaisivat uuden suosion, edes keräilijöiden parissa.

Koska onhan ihmeitä ennenkin tapahtunut.