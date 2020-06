Tuore puhemies: Kansa ei pidä siitä, jos salissa puhutaan rumasti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tänään eduskunnan uudeksi puhemieheksi valittu Anu Vehviläinen (kesk.) haluaa tiivistää eduskunnan ja valtioneuvoston välistä vuoropuhelua.

Vehviläinen on itse ollut ministeri poliittisen uransa aikana kahdeksan vuotta.

– Ministeriöissä ei aina tunneta, miten asiat täällä eduskunnassa etenevät ja vastaavasti toisin päin, hän sanoo.

Vehviläiselle aukenivat puhemiehen tehtävät, kun entinen puhemies MattiVanhanen valittiin tiistaina uudeksi valtiovarainministeriksi.

– Viime päivien tapahtumat ovat olleet niin nopeita, että olen hiukan yllättynyt ja jännittynytkin uudesta tilanteesta, hän tilitti tuntojaan hetki sitten eduskunnassa.

Vehviläinen nosti esille kansanvallan, joka tahtoo helposti unohtua.

– Se muistetaan vaalien jälkeen, kun kansanedustajat menevät hyväksyttämään valtakirjojaan. Se täytyisi kuitenkin muistaa koko ajan, että olemme täällä kansanvallan edustajina.

Tuore puhemies muistutti, miten hän jäi kerran valitsematta eduskuntaan. – Tämä opetti sen, että kansanvallalta saa valtakirjan vain lainaksi, ei omaksi.

Vehviläinen on tullut eduskuntaan vuonna 1995. Samana vuonna Suomi liittyi Euroopan unioniin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tullessani silloin taloon olin valtavan innostunut siitä, näkyykö nimeni mediassa. Tuo aika on unohdettu; olen ennen kaikkea ryhmäpelaaja.

Puhemies aloittaa työnsä erikoisissa olosuhteissa. Eduskunnassa on noin 700 työntekijää, kun kansanedustajien lisäksi otetaan huomioon avustajat ja henkilökunta. Suurin osa tekee etätöitä.

– Alkukankeuden jälkeen etätyö on sujunut hyvin. Olemme joutuneet hakemaan uusia ratkaisuja työntekoon, keskusteluun, päätöksentekoon sekä äänestämiseen.

Vehviläinen sanookin, että he ovat olleet parlamenttina olennainen osa mittavaa etätyökokeilua Suomessa.

– Koronaepidemia on nostanut esille demokratian huoltovarmuuden. Eduskunnan on aina oltava toimintakykyinen. Tämän kevään oppi on, että meidän on syytä jatkaa tapojemme uudistamista siten, että olemme kaikissa oloissa toimiva ja päätöksentekokykyinen talo.

Viime aikoina on puhuttu etänä äänestämisestä.

Puhemies arvelee, että ensimmäisenä voisi toteutua etä-äänestys valiokunnissa, ja sen jälkeen suuren salin äänestykset. Kehittelytyötä tarvitaan.

Jo aiemmin koronakriisin takia valiokuntien jäsenmäärää on lisätty, ja salissa yhtä aikaa olevien edustajien määrää rajoitettu.

Uutena puhemiehenä Vehviläinen lupaa olla tasapuolinen.

Puhemiehellä ei ole puheoikeutta, mutta yhteiskunnalliseen keskusteluun hän voi osallistua.

Niin aikoo tehdä Vehviläinenkin.

– Haluan osallistua arvokeskusteluun. Aion olla ulospäin humaani ja avoin.

Ensimmäinen aihe keskustelullekin on jo tiedossa.

– Se on demokratia 2020-luvulla, ja miten sitä pitäisi kehittää.

Vehviläiseltä kyseltiin kansanedustajien puhetyylistä.

Hän sanoi, ettei ole halukas nostamaan tikunnokkaan mitään ryhmää saati yksittäistä edustajaa.

Toiveena on, että kaikki muistavat hyvät käyttäytymissäännöt.

– Täysistunto on julkisen puhumisen tärkein areena. Kiihkeissäkin väittelyissä on tärkeää kunnioittaa myös vastustajia, ja antaa heidän näkemyksilleen tilaa. Jokaisella edustajalla itsellään on vastuu siitä, että salissa keskustelukulttuuri on tasokasta ja arvokasta.

Hän korostaa, että kansanedustaja saa hyvin nopeasti palautetta kansalaisilta.

– He eivät pidä siitä, jos salissa puhutaan rumasti.

Puhemies -termiä on arvosteltu liian sukupuoliväritteiseksi. Vehviläiseltä kysyttiin tähän mielipidettä.

– Olen vanhan koulukunnan kannattaja. Puhemies lukee perustuslaissa. En lähtisi sitä muuttamaan, en pidä sitä ongelmallisena.

Vehviläistä äänesti tiistaina pidetyssä vaalissa 167 edustajaa. Muutamia hajaääniä annettiin. Esimerkiksi keskustan Mikko Kärnä sekä Mikko Savola saivat kumpikin yhden äänen.

Keskustan eduskuntaryhmä valitsi Vehviläisen ehdokkaaksi maanantaina yksimielisesti.