Eläintä ei pidä jättää autoon aurinkoisella säällä lainkaan: Kuumuus läkähdyttää lemmikin, muistutetaan Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistyksestä

Aurinko paistaa ja lämmittää pitkän talven ja epävakaan kevään jälkeen. Mieli tekee löhöilemään rannalle, pitkille lenkeille tai matkailemaan.

Jos perheeseen kuuluu kissa tai koira, kannattaa kuitenkin pitää toinen silmä auki. Nelijalkaiset perheenjäsenet läkähtyvät helteellä ihan kuten ihmisetkin, mutta eivät välttämättä osaa itse hakea vilvoitusta ajoissa.

Jatta Björninen Kokkolanseudun eläinsuojeluyhdistyksestä muistuttaa, että ihmisen on pidettävä huoli lemmikkinsä hyvinvoinnista. Koirat ja kissat eivät hikoile kuten ihmiset. Niillä jäähdytys pelaa tassujen ja koiralla myös suun kautta.

– Niille pitää olla koko ajan raikasta ja kylmää vettä tarjolla. Ei riitä, että juomakupit täyttää aamulla. Veden pysymistä viileänä voi auttaa laittamalla sinne jääpaloja. Myös herkkupaloja voi pakastaa ja jättää nautittavaksi.

Björninen painottaa, että aina on eläimelle oltava tarjolla varjoakin. Jos se on ulkotarhassa, pitää olla paikka, jossa se pääsee pakoon aurinkoa.

– Tai jos on rannalla tai kahvilassa, pitää lemmikille löytyä varjoinen oleskelupaikka.

Autoon eläintä ei pidä jättää aurinkoisella säällä yksin lainkaan. Ikkunoiden raottaminen ei riitä.

– Testasin itse joutuessani odottamaan autossa. Vaikka molemmat etuikkunat olivat reilusti raollaan, aika nopeasti tuli tukala olo auringon porottaessa sisälle.

Björninen kannustaakin miettimään, ottaako lemmikkiä mukaan kauppareissuille ollenkaan, jos sille ei voi tarjota varjoisaa ulkopaikkaa.

Lenkillekään Jatta Björninen ei koiran kanssa lähtisi hehkuvimpaan iltapäivään.

Ei ainakaan kovalle juoksulenkille tai treenaamaan. Aikainen aamu tai myöhäinen ilta on parempi, jos hellepäivinä välttämättä haluaa treenata. Mieluummin kuitenkin jätetään kova treeni odottamaan viileämpiä päiviä ja tyydytään rauhallisiin lenkkeihin.

Björnisellä itsellään on kuusi siperianhuskya. Niiden treenikausi päättyy, kun päivälämpötilat alkavat olla yli kymmenen asteen.

– Silloin laitetaan valjaat naulaan ja koirat vain käyskentelevät tarhassaan.

Koko perheen lomaillessa on luonnollista, että myös nelijalkaiset perheenjäsenet ovat mukana. Jatta Björninen toteaa, että ilmastoidussa autossa koirilla ja kissoilla menee hyvin.

– Ja jos lemmikki on tottunut matkustamaan autossa, sujuu matka lentokoneessakin, vaikka koira ruumaan joutuisikin. Jokainen tietää oman lemmikkinsä ja osaa arvioida asian.

Varotoimenpiteistä huolimatta lämpöhalvaus voi iskeä eläimeen.

– Se on yhtä mahdollinen pitkä- kuin lyhytkarvaisellakin koiralle. Lämpöhalvauksen merkkejä ovat muun muassa voimakas läähättäminen ja kuolaaminen. Eläin voi myös olla selvästi levoton tai stressaantunut. Jos se hoipertelee, on voimaton tai jopa tulee tajunnan menetyksiä, on jo paha tilanne.

Ensiavuksi Björninen neuvoo viilentämään lemmikkiä vedellä, ei kuitenkaan jääkylmällä.

– Viileitä, märkiä pyyhkeitä koiralla pään, kaulan, nivusten, kainaloiden ja vatsan alueelle. Kissalla viilennys tapahtuu tassujen kautta eli tassuja voi valella kylmällä – tässäkään ei jääkylmällä - vedellä.

Jos on koiran kanssa metsälenkillä, ensiavuksi voi Björnisen mukaan etsiä ojan ja tai suonsilmäkkeen.

– Jotain mihin koira voi kastautua.

Luonnossa liikkuessa vaara voi piillä kasvustossakin. Punkkeja vastaan voi varautua karkotteilla, mutta lenkiltä palatessa kannattaa vielä tutkia turkki epämieluisten kyytiläisten varalta.

– Ja punkkipihtejä kannattaa opetella käyttämään, että homma onnistuu tarvittaessa. Kyyn puremaan puolestaan on hyvä varautua kyypakkauksella.

Luonnossa liikkuessa Björninen kehottaa muistamaan kiinnipitoajat. – Poluilla pitää huomioida myös muut kulkijat. Kaikki eivät ole koiraihmisiä.