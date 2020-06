Seljes myyntiin pala palalta – Alavetelissä, luonnonkauniissa harjumaisemassa sijaitsevan lomakylän myynti herättää paljon uteliaisuutta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alavetelissä sijaitsevan Seljesin lomakylän keskeisin tontti etsii uutta omistajaa, kun maanomistaja Telefooni Invest myy Seljesin ravintolarakennuksen alla olevaa tonttia.

Kiinteistönvälittäjän kautta myyntiin laitetun 3200 neliön suuruisen tontin pyyntihinta on 60 000 euroa.

– Hinnan määrittelee markkina, eli se on aivan riippuvainen kysynnästä ja tarjonnasta. Ei tuossa hinnassa mitään erityistä luontolisää ole, vaikka harjualue kokonaisuudessaan hieno onkin, Telefooni Investin toimitusjohtaja Clas-Eirik Slotte sanoo.

– Vielä syksyllä mökkikaupasta ei niin hyviä uutisia kuultu, mutta korona on muuttanut tilannetta aivan olennaisesti ja nykyään kotimaan lomakohteet ovat taas arvossaan.

Kruunupyyn kunta hyväksyi syksyllä 2018 Seljesin alueelle uuden kaavan, joka sisältää parikymmentä tonttia yksityisille loma-asunnoille. Jo tuolloin määriteltiin, että lomakylän yleinen uimaranta jää yhteiseen käyttöön.

Pari kuukautta sitten myyntiin laitettu ravintolarakennus tontteineen on herättänyt laajalti mielenkiintoa.

Seljesin ympäristö on keskipohjalaisesta näkökulmasta harvinaista harjualuetta ja moni Keski-Pohjanmaalla on viettänyt lapsuutensa kesiä lomakylän maisemissa.

Kiinnostus tonttia ja koko aluetta kohtaan on siis usein siivilöitynyt lämpöisten muistojen läpi ja nostalgiaa on selvästi ollut ilmassa.

– Kyselyjä on tullut jonkin verran, mutta olen ollut aistivinani että monesti kyse on ollut ennemminkin sellaisesta normaalista uteliaisuudesta, Slotte kertoo.

Vaikka Telefooni Invest luonnollisesti toivoo saavansa tontit myytyä, mikään varsinainen kiire yrityksellä ei ole.

– Hintaa ei lähdetä laskemaan vaikka rakennukset seisoisivat tyhjillään vähän pidempäänkin. Uskomme, että jossain vaiheessa kysyntää joka tapauksessa tulee. Pikitie vie perille saakka ja alueelle on vedetty vedet ja sähkö. Vaikka uimaranta on yhteiskäytössä, alueella on omaa rauhaa ja erämaata vaikka kuinka paljon.

Seljesin lomakylän ravintola oli viimeksi toiminnassa toissa kesänä. Itse ravintolarakennuksen omistaa Kruunupyyn kunta, ja sen kohtalosta tontin uuden omistajan on neuvoteltava kunnan kanssa. Kruunupyy on valmistautunut irrottamaan ravintolan kaupasta, jos ostaja ei sitä halua.

– Kunnalla on valmius myös purkaa rakennus ostajan niin halutessa, ja sama pätee tontilla oleviin pariin pienempäänkin kunnan omistuksessa olevaan rakennukseen. Mitä näille lopulta tapahtuu on täysin tontin ostajan ja kunnan välinen asia. Siihen Telefooni Invest ei sekaannu, Slotte toteaa.

Ravintolarakennus on muutettavissa myös vapaa-ajanasunnoksi yksityiseen käyttöön.

– Se tietysti vaatii vaivannäköä ja taitoakin, mutta jos yritystoimintaa haluaa jatkaa, ravintolan keittiö ja saniteettitilat pitää joka tapauksessa remontoida vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Rakennuksen keittiö ei nimittäin ole kovin suuri, Slotte kertoo.

Seljesin perinteikkään ravintolarakennuksen tontin kanssa Telefooni Invest laittoi samanaikaisesti myyntiin myös neljä lohkomatonta tonttia lomakylän asuntovaunualueen läheisyydestä. Neljän tontin alue on yhteensä 1,6 hehtaarin laajuinen ja Telefooni Invest toivoo saavansa tontit myydyksi yhtenä könttänä.

– Niiden yhteishinta on 120 000 euroa. Olemme jo aiemmin myyneet kaksi omarantaista tonttia samalta alueelta. Nämä, joissa omaa rantaa ei ole, ovat tietysti hinnaltaan vähän edullisempia.

– Voisin kuvitella, että ne kiinnostavat tahoja, jotka suunnittelevat alueelle esimerkiksi yritystoimintaa kuten mökinvuokrausta. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla perhekunta, joka haluaa koko suvulle yhteisen lomanviettopaikan samalle alueelle, Slotte visioi.

Vaikka tontit menisivätkin kaupaksi, Seljesin lomakylän satametrinen uimaranta on jatkossakin yleisessä käytössä. Rannalla on tälläkin hetkellä vuokrattavana veneitä ja alueella on myös mahdollisuus vapaa-ajankalastukseen.