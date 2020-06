Soitessa kerääntyy myrskypilviä epäluottamuksesta– "Etenkin näin koronakeväänä, kun työajasta kahdeksankymmentä prosenttia on mennyt koronajohtamiseen, tuntuvat nämä syytökset kohtuuttomilta", toteaa toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi murheissaan

Perussuomalaisten ryhmä teki Soiten hallituksessa esityksen erikoistilintarkastuksen käynnistämisestä. Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tomi Kivelä (ps.) toi vaatimukset pöytään joiden mukaan Soiten hankkimat palvelut Kokkotyösäätiöltä on kilpailutettava välittömästi, tehdyt hankintasopimukset Kokkotyösäätiöltä vuosilta 2017-2020 on avattava tarkasteltavaksi välittömästi ja kaikki Soiten teknisen johtajan hankinnat on asetettava ulkopuolisen tarkastajan tarkastettavaksi.

Clas-Olav Slotte