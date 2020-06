HUS palkkaa noin 100 uutta näytteenottajaa kesän aikana – varautuu koronasyksyyn

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) palkkaa kesän aikana näytteenottajia koronavirustehtäviin.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että näytteenottajia palkataan, koska näytteenottojärjestelmä siirtyy terveyskeskuksista ja sairaaloista diagnostiikkaorganisaation vastuulle. Muutos tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon henkilökunta palaa tehtäviinsä, jolloin koronaviruksen testausta varten tarvitaan henkilökuntaa.

– Jos aikaisemmin on ollut hammashoitajia ja sairaanhoitajia ottamassa näytteitä, niin nyt he ryhtyvät tekemään normaaleja töitään. Heidän tilalle täytyy palkata uutta henkilökuntaa.

Tarkoitus on siirtyä epidemian alkuvaiheen tilapäisestä näytteenottojärjestelmästä kohti pysyvämpää ratkaisua. Muutos tapahtuu vaiheittain.

– Muutamme järjestelmää toimipiste kerrallaan. Joitain Helsingin toimipisteitä on jo siirtynyt Huslabin hoidettavaksi. Toimipisteitä siirretään järjestelmään sitä mukaan, kun saamme ihmisiä koulutettua.

Lehtosen arvion mukaan koronanäytteenottoon tullaan palkkaamaan ja kouluttamaan noin sata henkilöä.

Epidemian alkuvaiheessa näytteitä ottivat ne klinikat, joihin potilaita tuli. Lehtonen kertoo, että kuntien terveyskeskukset perustivat erillisiä infektioterveysasemia, joissa sinne sijoitettu henkilöstö huolehti näytteenotosta.

Nyt kun työntekijät siirtyvät normaaleihin työtehtäviinsä, koronanäytteenotolle on luotava uudelleen oma erillinen näytteenottojärjestelmänsä. Pääkaupunkiseudun kuntien ja klinikoiden vastuu siirtyy siis perinteiselle laboratoriotoiminnalle.

HUS:n näytteenottopisteiden nettisivulta huomaa, että usea laboratorio on suljettu toistaiseksi. Sivulla kerrotaan, että Huslab on sulkenut osan toimipisteistään koronavirustilanteen takia ja muutoksilla on pyritty varautumaan henkilökunnan riittävyyteen.

– Myös laboratoriotoiminta normalisoituu, sillä nyt meillä on jonkin verran henkilökuntaa siirrettynä koronatehtäviin ja toimipisteitä on ollut kiinni. Kun toimipisteet avataan, sinne tarvitaan henkilöstöä, ja siksi täytyy samalla palkata uusia työntekijöitä koronatehtäviin, Lehtonen kertoo.

Näytteenottojärjestelmän muutos tehdään kesällä, sillä nyt on koronan suhteen rauhallista, eikä kysyntää näytteenotolle ole ollut yhtä paljon kuin aikaisemmin.

– Haluamme muutoksella varautua mahdolliseen tulevaan toiseen epidemia-aaltoon. Meillä on sitten syksyllä valmiudet ottaa nopeasti näytteitä, jos vaikuttaa siltä, että epidemia lähtee uudestaan liikkeelle.

Näytteenottopisteitä on samalla tarkoitus lisätä Helsingin seudulla. Lisäksi HUS perustaa liikkuvia toimipisteitä.

– Näytteenottopisteet voivat liikkua miten epidemia edellyttää. Jos jossain on tartunta tulossa, sinne voidaan siirtää näytteenottoa. Näin saadaan mahdolliset altistuneet ja tartunnan saaneet paremmin kiinni.