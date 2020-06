Ohtakarissa särjettiin matkailuautojen kattoikkunoita viime viikonloppuna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lohtajalla Ohtakarissa majoittuvat matkalaiset joutuivat kohtaamaan viime viikonloppuna harmittavaa ilkivaltaa. Ilkivalta kohdistui Ohtakarille pysäköityihin matkailuautoihin- ja vaunuihin. Autojen kattoikkunoita muun muassa oli rikottu.

Asiasta on kyläläisten mukaan tehty rikosilmoituksia poliisille. Vielä keskiviikkoiltana poliisi ei pystynyt kuitenkaan kommentoimaan tapahtunutta.

Matkailuautot- ja vaunut ovat olleet Ohtakarissa kiistan kohteena jo aiemminkin, sillä jotkut toivovat niiden siirtoa pois.

Asiaan onkin tulossa muutos, sillä kyseiset kulkuneuvot saavat olla Ohtakarissa enää tämän vuoden loppuun, koska vuokrasopimus alueella päättyy. Se, mikä on vaunujen uusi paikka, on vielä harkinnassa, sillä alueen kaavoitus on edelleen kesken. Alueen omistaa Lohtajan kylän jakokunta.