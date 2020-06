Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mikä olisi kauniina kesäpäivänä mukavampi tapa tutustua Kalajokeen, kuin opastetuilla kävelykierroksilla. Kalajoella matkailuoppaita on toiminut jo 37 vuotta ja heidän tarjoamat opastukset ovat suosittuja.

Tänä kesänä oppaat vievät asiakkaansa kävelylle ”vanhaan kaupunkiin” Plassille ja Hiekkasärkkien loma-alueelle. Uutuutena ovat hautausmaakierrokset.

– Kaikki kävelykierrokset järjestetään nyt koronan ehdoilla. Mukaan otetaan kerrallaan enintään kymmenen henkilöä, kertoo Kalajoen Matkailuoppaat ry:n puheenjohtaja Kaija Jaakola.

Hän toteaa hautausmailla olevan paljon mielenkiintoisia hautoja.

– Sellaisia ovat tietysti meidän papiston haudat ja ja pyrimme myös käymään sellaisilla haudoilla, joihin liittyy jokin tarina. Sellainen on muun muassa lautalla kuolleena Kalajoelle ajelehtineiden virolaisten hauta,

Kävelykierroksetkestävät noin tunnin. Plassilla liikkeelle lähdetään Jokelan pappilan, kristillisen opiston tai kaupungintalon pihalta ja kierros päättyy Havulan kartanoon.

– Idyllisen reitin varrella on monia vanhoja ja mielenkiintoisia rakennuksia, puhumattakaan markkinapaikasta ja Plassin historiasta, Jaakola vinkkaa.

Matkailuopas on monen mielessä linja-auton mikrofoniin vuosilukuja suoltava henkilö, mutta nykyaikaiseen opastukseen liittyvät vahvasti tarinat, erilaiset elämykset ja kokemukset.

– Kävelyopastukset ovat nousussa, samoin kuin rooliopastukset. Myös linja-auto-opastuksiin luodaan elävyyttä, vaikkapa murteella ja kertomuksilla, Kaija Jaakola toteaa.

Yksi suosituista opastuskohteista on juuri Havulan kartano, jonka historiaan liittyy monenlaisia tarinoita. Kiertoajeluja järjestetään asiakkaiden toiveiden mukaan.

Auktorisoituja matkailuoppaita Kalajoella on kahdeksan.

– Uusille oppaille on tarvetta, sillä osa on muuttanut pois ja nuoria on lähtenyt opiskelemaan, kertoo Jaakola.

Oppaita on koulutettu noin viiden vuoden välein. Seuraava kurssi on ensi syksynä, jolloin kansalaisopistossa alkaa matkailuoppaan peruskurssi.