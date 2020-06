Rokote valmis käyttöön aikaisintaan puolen vuoden päästä - terveille, nuorille aikuisille suunnitteilla altistustutkimuksia Euroopassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että toimiva rokote koronavirusta vastaan saadaan markkinoille aikaisintaan puolen vuoden päästä.

– Tällä hetkellä arvio on, että menemme vuoden loppuun, mahdollisesti ensi vuoden alkuun, ennen kuin saadaan markkinoille rokote. Tämä on nopein aikataulu, joka on tiedossani.

Hän jatkaa, että vielä ei ole tiedossa, rokotetaanko koko väestö, vai tietty kohderyhmä.

– Emme tiedä riittävästi taudin luonteesta, eli siitä, millä tavalla vasta-ainetta muodostuu.

Tavoite on rakentaa sellainen rokote, jossa saadaan aikaiseksi mahdollisimman tehokas vaste.

Sillanaukeen mukaan ei vielä tiedetä sitäkään, miksi jotkut sairastuvat vakavammin kuin toiset.

– Kun tiedämme näistä immunologisista vaikutuksista paremmin, niin pystymme suojamaan niitä ihmisiä, joihin tauti pahimmin iskee.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL:stä muistuttaa, että tilanne koronatapauksien määrässä on elänyt nopeasti.

– Jotta voidaan saada tarpeeksi teho- ja turvallisuustietoja, niin meillä pitää olla tautia siinä ympäristössä, jossa näitä rokotteita tutkitaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Euroopassa tilanne on parantunut vauhdilla.

– Niinpä meillä on huoli siitä, ettemme ehdi testata rokotteen tehoa täällä. Niitä pitää tehdä muualla, esimerkiksi Etelä-Amerikassa.

Nokisen mukaan on muitakin vaihtoehtoja rokotekehittelyyn.

– Voimme altistaa tietoisesti nuoria, terveitä 20-40 -vuotiaita laboratorio-olosuhteissa. Tällaisia suunnitelmia on myös Euroopassa.

Sillanaukee kertoo, että maailmalla on menossa ennennäkemätön yhteistyö rokotteen kehittämiseksi. On erilaisia foorumeja ja alustoja, joissa rokotediagnostiikkaa viedään eteenpäin.

Merkille pantavaa on, että tietoa halutaan jakaa maailmanlaajuisesti.

– On osoitettu yhteinen tahtotila edistää rokotteen, mutta myös lääkkeiden kehittämistä.

Iso kysymys jatkossa on se, miten rokotetta jaettaisiin.

– Tästä keskustellaan ja tätä suunnitellaan Maailman terveysjärjestössä parhaillaan.

Keskeistä on, kuinka saadaan tuotettua rokote, jonka tarve on suuri.

– Kaikki haluavat sitä. Siksi on tärkeätä linjata, mitkä ovat jakamisen periaatteet, hän jatkaa.

Rokotteen kehittämisen ja tuotannon lisäksi keskeiseen osaan nousevat terveysjärjestelmät, eli miten rokote voidaan jakaa ja antaa.

– Rokotteet ovat kaikista tehokkain ja taloudellisin tapa taltuttaa tauteja, Sillanaukee tähdentää.

Suomessa oma rokotetuotanto on lopetettu. Nykyisin rokotteiden kehityksessä tukeudutaan yhä enemmän kaupallisiin toimijoihin, eikä siihen, että valtiot kehittäisivät rokotteita itse.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan koronaviruksen aiheuttama epidemia jatkaa hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat edelleen laskeneet huomattavasti.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,70 – 0,80. Tämä tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on hiipunut jo pitempään.

Kahdentoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson eli kesäkuun ensimmäisen viikon aikana lainkaan.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut kahden viikon takaisesta lisää.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Positiivisten näytteiden osuus on pysynyt runsaassa yhdessä prosentissa kaikista otetuista näytteistä.