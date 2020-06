Kirja-arvio: Ohjaaja-käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan ensimmäisessä romaanissa kuvataan perhettä poikkeusolojen aikana – Pimeät tunnit on perhetragedia, mutta myös lempeää nostalgiaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kirjat. Johanna Vuoksenmaa: Pimeät tunnit. Otava 2020. 320 s.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaan ensimmäinen romaani kertoo nelihenkisen perheen elämästä ja heidän keskinäisistä suhteistaan yhdenlaisen poikkeusajan aikana. Romaani on tarkkoja havaintoja siitä, miten ihmiset koittavat pärjätä itsensä ja toistensa kanssa tavallisessa punatiilisessä omakotitalossa kahden kuukauden aikana keväällä 1977.

Romaani on samalla luontevaa ajankuvaa 70-luvulta. Kehyksen tarinalle tuo todellinen tapahtuma, lakosta johtuva sähkönjakelun keskeytyminen Hämeenlinnassa. Sen aiheuttamat viikkoja jatkuvat sähkökatkot luovat tilan ja mahdollisuuden muutoksille ihmisten elämässä ja sitä myötä sisäisessä maailmassa. Pimeiden tuntien aikana, poikkeusoloissa, ehtii ajatella eri tavalla ja monella pienemmällä sekä merkittävällä tavalla elämät muuttuvat erilaiseksi.

Muutokset ja teot ovat osin harkittuja, mutta romaani näyttää myös sattumanvaraisuuden vaikutuksia henkilöiden omaan ja toisten elämään. Sen miten helposti lopulta voi ajautua tavanomaisuudesta sivuun, kuka myönteisessä mielessä, kuka vakavammin rikkoen.

Tapahtumia ja niiden tarkkailua kuvataan romaanissa pääasiassa kahden perheenjäsenen näkökulmasta, varhaisnuoren Pauliinan sekä isä Esan kautta. Äidin, veljen ja hiukan muidenkin kannalta asioita tulee esiin kerronnan lomassa.

Perhe vaikuttaa tavalliselta ja arki suhteellisen toimivalta, varsinkin Pauliinalla ja Esalla on läheiset välit, mutta perheenjäsenten yhteys alkaa katoamaan ja he liukuvat omiin maailmoihinsa. Aikuisten kaikkea muuta kuin vakaa, helppo ja kypsä maailma alkaa avautua Pauliinalle ja hänen uudelle läheiselle ystävälleen. ”Lähdemme sitten molemmat omiin koteihimme, missä on voinut taas tapahtua ihan mitä vaan.” Lupaavalta tuntuva elämä ja odotukset sitä kohtaan muuttuvat.

Vuoksenmaan romaanin maailma ja tapa kertoa siitä ovat rehellistä ja aitoa. Henkilökuvaus on taitavaa, ja kaikissa heissä on jotain tunnistettavaa. Heidän kokemuksensa sekä kullekin ominainen puhekieli ja ajattelun tapa ovat elävästä elämästä.

Pauliina ei ole karikatyyri nuoresta, vaan ristiriitaisuudessaan tavallinen. Yhtä aikaa epävarma ja ymmällään, sekä varma ja elämänjanoinen. Hän haluaa jo kasvaa isoksi, mutta kohtaa erilaisia hämmennyksiä kuten ensimmäiset kipeät ihastumiset ja noloudet.

Esa on kunnollinen perheenisä, vaatimattomista oloista nousun tehnyt ja keskiluokkaistunut sähköalan ammattilainen, jonka taiteellinen puoli alkaa päästä pitkän arkisuorittamisen takaa esiin. Kun taas hänen vaimonsa on hammaslääkäri ja kokee tehneensä sosiaalisen laskun varakkaasta luokasta tavalliseksi työssäkäyväksi äidiksi.

Tarinan aikaa vie eteenpäin ulkopuolisen kertojan päiväkirjamaiset lyhyet kappaleet, joissa usein katse tarkentuu visuaalisesti, kauempaa ylhäältä lähestyen esimerkiksi hiljaa satavan lumihiutaleen tai linnun perspektiivistä, tai katsoen avaimenreiästä yksityiseen tilaan. Tässä tulee esiin ohjaajan katse ja kerronnan tyyli, elokuvamainen visuaalisuus ja tarkennus yleisestä yksityiskohtiin. Nämä ulkopuolisen näkijän unenomaiset jaksot ovat hyvä keino tuoda esiin asioita, joita minäkertojat eivät näe.

Ohjaajan ote tai katse tulee esiin myös arkisten, sinänsä mitättömiltä tuntuvien havaintojen vaikuttavuudessa. Näyttäminen kertoo monia asioita tai asiantiloja paremmin kuin selittävät sanat. Kerronnan tapa on usein visuaalista, ja tarina elää lukijan mielessä.

Monet yksityiskohdat tuntuvat sisältävän enemmänkin teemoja, kuten nukkekoti täydellisen perheen näyttämönä. Esan vanhaan, omasta perheestään eristäytyneeseen isään ja tämän elintapaan kiteytyy vallankäyttöä, monikymmenvuotisten pinnan alle painettujen asioiden näkymättömiä syitä ja seurauksia. Ja pimeiden aikojen karttojen avulla romaanissa katsotaan kauempaa ja nähdään uudella tavalla.

Ja vaikka kyseessä on perheen tragedia ja ikäviä asioita tapahtuu, romaani on kuitenkin myös lempeän nostalginen, sekä ihmistä monella tavalla ymmärtävä.