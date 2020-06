Pekka Maunon kolumni: Mielikuva ainakin syntyi – elvytystä ratahankkeilla

Jos joku kuvitteli, että hallitus päätti ennätyssuuren lisäbudjettinsa yhteydessä toteuttaa Suomen suuret ratahankkeet, erehtyi pahasti.

Sellainen mielikuva saattoi syntyä, jos tyytyi liikenneministeri Timo Harakan (sd.) tviittiin.

– Tuemme ilmastoelvytystä ja kestävää liikennettä yli 1,3 miljardilla eurolla. Elvytyspaketissa on mukana lukuisia väylähankkeita ja ne voidaan käynnistää heti, sanoi ministeri.

Tottahan Harakka puhui. Se vain jäi vähemmälle huomiolle, että hankkeiden kustannukset tulevat saamaan rahoituksen budjetista ehkä vasta vuonna 2030. Siinä ehtii hallituskin vaihtua moneen kertaan.

Kuvaavaa on, että yksi Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelman suurista raideinvestoinneista eli Suomi-rata saa pienehkön korjaushankkeen, jonka kustannusarvio on 8 miljoonaa euroa. Tänä vuonna saatava määräraha on vielä pienempi, 0,2 miljoonaa.

Ei puhettakaan, että pääradan 4,6 miljardin euron rakentaminen olisi potkaistu kunnolla liikkeelle.

Sama tilanne on Turun tunnin junan rahojen osalta. Lisäbudjetti lupaa rahaa Turun ratapihan kehittämiseen. Vähän villoja, kun hankkeen kustannukset ovat 2 miljardia euroa.

Saihan Espoon kaupunkirata 137 miljoonan euron tuen valtiolta. Turkulaiset ja espoolaiset pääsevät iloitsemaan, että Tunnin junaa aletaan toteuttaa molemmista päistä.

Mutta eikös pitänyt elvyttää, että tulisi heti toimeliaisuutta talouteen?

Suuret ratahankkeet odottavat vielä erillistä päätöstä. Nyt on vasta perustettu hankeyhtiöt, jotka alkavat raapia kokoon suunnittelun rahoitusta. Rakentamaan päästään pikemmin lähempänä vuotta 2030 kuin vuotta 2025.

Tasapuolisuuden nimissä on sanottava, että oli lisäbudjetissa toki rauta- ja raitiotiehankkeita eri puolille maata: pikaisen laskelman mukaan noin 200 miljoonan euron hankkeet. Käyntiin niistä tosin saadaan nopeasti vain osa.

Väylävirastosta kerrotaan, että lisäbudjettilistauksessa luetellut rautatiehankkeet ovat eri vaiheissa; joihinkin tarvitaan vielä suunnittelua, joissakin päästään kilpailutukseen.

Kun Rinteen hallitus vuosi sitten julkisti hallitusohjelmansa ja kesäkuussa jo lisäbudjetin, liikenneväylien rakentamisesta vastaava infra-ala iloitsi: hunajata alalle.

Alan hyvä suhdanne on jatkunut koronakeväästä huolimatta. Se taitaa tarkoittaa sitä, että suunnittelun ja rakentamisen resurssit ovat aika lailla käytössä.

Jos siis mielikuva miljardin euron ratahankkeista tässä ja nyt olisi totta, olisi pitänyt huutaa apuun suunnittelijat ja rakentajat ulkomailta. Sinne olisi mennyt elvytysmiljardin vaikutuskin.

Tähän taitaa sopia hyvin hieman uudelleen muotoiltu suomalaisen sadun opetus: parempi, ettei tullutkaan takkia vaan tuli tuluskukkaro.