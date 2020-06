Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokoontui torstaina – Kokouksessta käsiteltiin muun muassa viime vuoden toimintaa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui 11.6.2020 Centria-ammattikorkeakoululle. Kokouksessa käsiteltiin Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2019 toimintaa ja kuultiin tilannekatsauksia mm. rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksesta liiton toimintaan.

Lisäksi suoritettiin maakuntavaltuuston varapuheenjohtajan vaali ja käsiteltiin merialuesuunnitelmien valmistelutilannetta. Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Sillanpää. Kokous ei saanut käsiteltäväkseen valtuustoaloitteita.

Tilaisuus striimattiin ja tallenne kokouksesta löytyy liiton Youtube-kanavalta.

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen esitteli valtuustolle Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Koronavirustilanne maakunnassa sekä tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelu olivat Kaiposen esityksen

pääkohdat.

– Maakunnan nopea palautuminen koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista on ensiarvioisen tärkeää elinvoimaisuutemme ylläpitämiseksi ja vetovoimaisuutemme lisäämiseksi, toteaa vt.maakuntajohtaja Kaiponen.

Valtuusto käsitteli liiton viime vuoden toimintaa käymällä läpi mm. liiton tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin. Valtuusto hyväksyi kokouksessa liiton vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Tilikauden 2019 tulos on 223 951,06 euroa ja peruspääoma 31.12.2019 oli 439 820,23 euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tilinpäätöksen lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tarkastuslautakunnan esittämä arviointikertomus.

Liiton toiminta lakisääteisten tehtävien alalla on ollut laadukasta. Maakuntaohjelmatyö on edennyt suunnitelmallisesti ja toiminnallisiin tavoitteisiin on pääosin päästy.

Liitto on jatkanut rakennerahastotoiminnan kehitystoimenpiteitä. Henkilöstön hyvinvointi on ollut aiempaa parempaa, esimerkiksi sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet merkittävästi vuosien 2018 - 2019 välillä.