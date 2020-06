Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Perussuomalaiset ja keskusta kokoustavat kesähelteessä ja ovat omilla tahoillaan hankalissa tilanteissa

Perussuomalaiset ja keskusta pitivät lauantaina puoluevaltuuston kokouksiaan täsmälleen samaan aikaan. Molemmissa puolueissa kuohuu, joskin kannatusluvut ovat lähes ääripäistä. Keskusta tarpoo kannatuksensa pohjalla. Perussuomalaisilla kannatus on edelleen hyvin korkea siitäkin huolimatta, että SDP on noussut Suomen suosituimmaksi puolueeksi.

Lauantaina perussuomalaisten puheenjohtaja otti odotetusti edelleen välimatkaa puolueen ajatuspajan Suomen Perustan julkaisemaan kirjaan "Totuus kiihottaa". Halla-aho totesi puheessaan, että "kyseessä oli meidän mokamme. Emme tienneet, että kirja sisältää sellaista, mitä se sisältää."

Lievästi sanottuna sovinistisen ja rasistisen kirjan lisäksi puoluetta on koetellut eduskuntaryhmästä erotetun kansanedustajan Ano Turtiaisen tapaus. Turtiainen pilkkasi Yhdysvalloissa poliisiväkivallan seurauksena kuollutta George Floydia Twitterissä. Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan tehtäväksi asiasta. On erittäin tärkeätä, että rasistisiin kommentteihin puututaan tulivat ne mistä tahansa.

Selkein merkki perussuomalaisten hallituskelpoisuuden hakemisesta ilmeni alkuvuonna, kun puolue katkaisi välinsä nuorisojärjestöön. Jussi Halla-aho on nyt samassa tilanteessa kuin aikoinaan Timo Soini puolueensa kanssa. Erittäin suurta, mutta laskevaa suosiota nauttiva puolue ei voi ainakaan julkisesti hyväksyä äärimmäisiä näkemyksiä, joissa kansallismielisyys ja etnokansallismielisyys saavat surkeita muotoja.

Jos perussuomalaiset haluaa valtaan ja siis hallitukseen, sen on pakko vetää rajaa ja hillitä äärinäkemyksiä. Perussuomalaisten kannatus on niin korkea, että on vaikea kuvitella puolueen väistelevän vastuuta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen vajaan kolmen vuoden kuluttua tai milloin seuraavaa hallitusta muodostetaankaan.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on likipitäen mahdottomassa tilanteessa. Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoi puheessaan puoluevaltuustossa, että on rehellistä myöntää, ettei puolue ole parhaassa mahdollisessa tilanteessa.

Jos keskusta oli viime viikonloppuna täysin sekaisin, ei tilanne lopullisesti rauhoitu ennen puoluekokousta. Kulmuni ilmoitti lauantaina, että hakee puheenjohtajuutta Oulussa syyskuussa. Vaikka puoluevaltuuston kokouksissa luonnollisesti vakuutettiin tukea Kulmunille, keskustan sisällä käy kuhina tällä menolla Ouluun asti.

Matti Vanhasen valinta valtiovarainministeriksi Kulmunin tilalle rauhoitti osaltaan tilannetta. Ei välttämättä keskustan sisällä, mutta ainakin hallituksessa. Tuskin oli pelkästään keskustan oma ratkaisu, että hallitustyö rauhoitetaan ministeriä vaihtamalla. Koronakevään jälkeen ihmiset kaipaavat luottamusta siihen, että kansalaisten asioita hoidetaan ja pandemian seurauksista selviydytään.

Politiikka on näyttänyt vuoden aikana dramaattiset kasvonsa. Toivottavasti erilaiset vaiheet puolueissa eivät aiheuta ihmisissä pelkästään torjuntaa. Olisi huolestuttavaa, joskin viime aikojenkin valossa ymmärrettävää, jos politiikka ei kiinnosta.

Kesäisenä viikonloppuna on jokseenkin normaalia nauttia kesästä, jopa helteestä, ulkoilla, veneillä ja viettää kivaa viikonloppua ilman poliittisia pohdintoja. Inhimillisesti ottaen toivoisi myös yhteisiä asioita hoitaville ihmisille hetken rauhaa.